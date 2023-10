Pérez ztrácel v pátek na Verstappena tři desetiny. Dobré znamení, říká Marko

Sergio Pérez by potřeboval nějaký dobrý výsledek. Získá ho na domácí půdě?

Pérez by potřeboval dobrý výsledek i pro souboj o druhé místo. Jeho náskok na Hamiltona se po Austinu zvýšil (po DSQ Hamiltona), ale konec ještě není...

„Zaostal jen o tři desetiny, což je na pátek velmi dobré znamení,“ pochvaloval si Helmut Marko pro motorsport-magazin.com. „Domácí závod je samozřejmě motivující, člověk má hned lepší náladu.“

Pérez ztratil na Verstappena tři desetiny v obou trénincích. V prvním to stačilo na třetí místo, ve druhém byl Pérez pátý.

Ve druhém tréninku, který je obecně reprezentativnější, byl druhý Norris. Marko si ale nemyslí, že by od Norrise hrozilo v neděli nebezpečí.

„Když se podíváme například na Austin, nedokáže optimálně udržet tempo po celou dobu závodu. Myslím, že ho máme pod kontrolou.“

Problémy s pneumatikami měl ale v Mexiku podle Marka také Red Bull. Ve druhém tréninku se je ale podařilo vyřešit. „Krátké i dlouhé jízdy vypadají dobře,“ dodává Marko.

Pérez uvedl, že v autě příliš nevnímá, že jezdí na domácí trati. „Je to zvláštní. Když sedíte v autě, jste tak soustředění, že zapomenete, kde jste. Jakmile jste venku, tak tu pozornost začnete vnímat.“

„Neměli jsme snadný den a zejména na měkkých pneumatikách jsme měli v jednom kole problémy,“ řekl Pérez.

Max Verstappen řekl, že očekává těsnou kvalifikaci. Po pátku byl ale spokojen. „Je tu několik věcí, které se dají zlepšit,“ řekl Verstappen. „Ale je to pozitivní začátek víkendu. Je to vlastně lepší, než jsme čekali, takže to není špatně.“