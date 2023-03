Pérez získal v Džiddě páté vítězství ve F1, počtvrté vyhrál na městské trati

Sergio Pérez dosáhl stylem start-cíl na páté vítězství v kariéře formule 1, když vyhrál Velkou cenu Saúdské Arábie. Další triumf Red Bullu potvrdil po stíhací jízdě z 15. místa druhý Max Verstappen.

Start z pole position přitom Pérezovi nevyšel a do první zatáčky jej předjel z druhého místa startující Fernando Alonso.

Mexičan se do čela vrátil ve čtvrtém kole úspěšným útokem do první zatáčky.

O vedení jej do konce závodu nepřipravil ani safety car, během kterého zamířil k mechanikům.

Ke konci závodu si Pérez stěžoval týmu na dlouhý brzdový pedál, do cíle přesto dojel s více než pětisekundovým náskokem na svého týmového kolegu a dosáhl na první letošní triumf.

Pérez navíc triumfoval na další městské trati, na kterých získal čtyři ze svých dosavadních pěti vítězství. Po prvním triumfu na vnější verzi bahrajnského okruhu v Sachíru vyhrál v ulicích Baku, Monte Carla, Singapuru a dnes v Džiddě.

„Ukázalo se to být těžší, než jsem si myslel. V prvním stintu jsme odvedli svou práci, safety car se mi ale znovu pokusil sebrat vítězství, ale tentokrát ne!“ řekl Pérez v reakci na závod v Džiddě v roce 2022, kdy přišel o vítězství.

„Vloni jsem byl na cestě za vítězstvím, teď ho konečně mám, tým odvedl skvělou práci. Během víkendu tvrdě pracovali, máme spoustu technických problémů a tihle kluci se s tím vyrovnali, mám z nich opravdu radost.

„Nejdůležitější je, že jsme dnes měli nejrychlejší auto, takže jsem s tím velmi spokojen.“

Verstappen dotáhl stíhací jízdu na druhé místo

Po problémů s hnacím hřídelem v sobotní kvalifikaci vyrážel Verstappen do závodu až z 15. místa.

Když na trať vyjel v 18. kole safety car, využil toho Verstappen k zastávce v boxech a dostal se na čtvrté místo. Po restartu si rychle poradil s Georgem Russellem a Fernandem Alonsem. V polovině závodu měl na Péreze ztrátu kolem pěti sekund, která se do konce závodu už příliš nezměnila.

Verstappen v posledním kole zajel nejrychlejší kolo závodu, získal bonusový bod a o tento jeden bod se udržel v čele průběžného pořadí.

„Byl jsem druhý, měli jsme v jednu chvíli za sebou velkou mezeru, a tak jsme se v jednu chvíli zkrátka rozhodli, že to pro dnešek odpískáme a spokojíme se s druhým místem,“ řekl Verstappen.

„Byla to dobrá stíhací jízda, na konci jsem to zkusil (zajet nejrychlejší kolo) a vyšlo to.“

Probojovat se startovním polem přitom podle Verstappena nebylo jednoduché.

„Nebylo velmi snadné se dostat skrz startovní pole. Na začátku závodu to bylo velmi složité, hodně to klouzalo, jakmile jsme se jich ale po jednom zbavil, dostali jsme se do dobrého rytmu. Jsem samozřejmě velmi rád, že jsem na stupních vítězů.“