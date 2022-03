Pérez získal svou první pole position ve F1. Na 215. pokus

Posledním kvalifikačním pokusem o 25 tisícin sekundy porazil Charlese Leclerca z Ferrari a připravil jej o druhou pole position sezóny. Po prvních pokusech přitom byl nejrychlejší druhý pilot Ferrari Carlos Sainz. Ten se nezlepšil a propadl se na třetí místo před čtvrtého Maxe Verstappena na druhém red bullu.

Pérez je zároveň prvním Mexičanem ve F1, který vyhrál kvalifikaci.

„Trvalo mi to pár závodů, ale to bylo kolo, neuvěřitelné. Mohl bych zajet 1000 kol, ale nemyslím, že bych tento pokus překonal. Bylo to neuvěřitelné,“ řekl Pérez v rozhovoru po kvalifikaci.

Pérez má z pole position o to větší radost, jelikož neočekával, že se mu podaří v kvalifikaci porazit Ferrari.

„Vzhledem k Ferrari jsme toho od kvalifikace moc nečekali. Soustředili jsme se hlavně na závod, kde je snad porazíme.“