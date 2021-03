Pérez zatím není spokojený s výkonem na jedno kolo

„Byl to opět dobrý den. S horkem a větrem není snadné najít dokonalé vyvážení v průběhu celého kola, ale celkově bych řekl, že to byl pozitivní den,“ uvedl Verstappen.

„Stále je co vylepšovat a hledat na zítřek – z pohledu práce s pneumatikami a také trochu z hlediska vyladění vyvážení. Navíc si myslím, že bude foukat ještě více, což je v těchto vozech pro všechny výzva. Ze začátku víkendu jsem docela spokojený, ale zítra je jiný den a my musíme zjistit, zda to dokážeme v kvalifikaci. To je okamžik, kdy se to počítá.“

„Stručně řečeno, při krátkých jízdách máme co dělat, protože během jednoho kola ještě necítím, že je to ono. Stále musím přemýšlet o tom, co se děje. Ale při delších jízdách se mi zdá, že se cítím pohodlněji a myslím si, že je tam i tempo, takže je to pozitivní. Myslím, že nás ještě čeká nějaká práce po stránce výkonu a také na měkkých pneumatikách, které můžeme ještě trochu vylepšit.“

„Vůz si vede dobře. Máme dobré tempo a zítra to bude v kvalifikaci docela blízko. Musíme se tedy ujistit, že to napravíme a že máme dobrý start do sezóny.“