Pérez zařadil zpátečku a vyčistil vzduch s týmem

„Od doby, co oznámili novinky, mají někteří lidé v týmu tendenci přede mnou určité věci skrývat,“ uvedl Pérez na dnešní tiskové konferenci FIA v Soči. „Nemyslím si, že je to zrovna skvělé.“

Pérez později na sociálních sítích uvedl, že si s týmem promluvil a vyčistil vzduch.

„Znám tento tým sedm let a jsou jako rodina,“ napsal Pérez. „Mluvil jsem s týmem a oni přijali moje vysvětlení. Neexistuje způsob, jak bychom po sedmi letech mohli skončit špatně, vzduch je úplně vyčištěný.“

„Všichni teď jdeme vpřed. Chceme totéž – získat co nejvíce bodů a být ve zbývajících závodech společně úspěšní.“

Pérezova situace ale není neobvyklá. Týmy odstřihnou jezdce od plánů pro další rok a období, pokud odchází. Letos je to o to složitější, že vozy zůstanou pro příští rok z velké části stejné. Týmy tak už zkoušejí novinky pro další sezónu.

Pérez zatím neví, co bude dělat. V rámci F1 má dvě možnosti – Haas a Alfu Romeo.

„Došlo ke kontaktu s několika týmy,“ potvrdil Pérez. „Myslím, že příští týden budu přesně vědět, co je realistická možnost a co ne, ale samozřejmě je to něco, co je mezi mnou a týmy.“