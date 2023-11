Pérez: Z našeho souboje s Alonsem by se mohli někteří jezdci učit

Sergio Pérez svedl v závěru závodu v Brazílii velký souboj s Fernandem Alonsem o třetí příčku. I když Mexičan nakonec neuspěl, bitvu si podle svých slov užil.

Zatímco si Max Verstappen jel pro sedmnáctý triumf v letošní sezoně, hlavní pozornost fanoušků i televizních kamer byla v závěru letošní GP São Paula upřena k velké bitvě o třetí příčku mezi Fernandem Alonsem a Sergiem Pérezem.

Dlouhou to vypadalo, že před sebe Španěl Mexičana nepustí, ale pilot Red Bullu se v předposledním kole závodu nakonec dokázal s využitím DRS před svého soupeře dostat.

Alonso se však se situací nesmířil a v posledním kole si v nájezdu do zatáčky číslo 4 vzal svoji pozici zpět, a tu následně těsně udržel až do cíle.

Ačkoliv Pérez jen o 53 tisícin přišel o třetí příčku, po závodě o souboji mluvil pozitivně.

„Fernando si to zasloužil. Byl to skvělý souboj, velmi férový a na hranici možností,“ uvedl pilot Red Bullu pro televizní stanici Sky Sports.

„Myslím, že se z něj může spousta jezdců poučit, protože to, co jsme předvedli, a stejně způsob, jakým jsme bojovali, bylo něčím, jak by se to mělo dělat. Nakonec jsem byl na té špatné straně, prohrál jsem, ale je to v pohodě,“ uzavřel Pérez, kterého mohl na druhou stranu těšit fakt, že si díky čtvrté příčce upevnil druhou pozici v šampionátu.

V něm má nyní Pérez náskok před třetím Lewisem Hamiltonem ve výši 32 bodů.