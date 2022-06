Pérez vyjel k poslednímu pokusu později. Stálo mě to pár desetin, říká

Vítěz posledního závodu v Monaku se musel nečekaně zdržet v boxech, Red Bull totiž nedokázal včas nastartovat jeho motor kvůli zdržení pří tankování mezi oběma jízdami.

Kvůli tomu nemohl při svém posledním pokusu využít na dlouhých rovinkách větrného pytle za jiným vozem. Mexičan nakonec zajel druhý nejlepší čas, když na Charlese Leclerca z Ferrari ztratil necelé tři desetiny sekundy.

„Nebyla to ideální kvalifikace, protože na konci jsme měli problém s motorem, nemohli jsme ho nastartovat. Kvůli tomu jsem byl úplně sám. Kdoví jestli by to stačilo na pole position, rozhodně jsem tam ale ztratil pár desetin. Charles zajel velmi dobré kolo,“ řekl Pérez.

Zároveň přiznal, že při prvním pokusu v Q3 svou snahu několikrát přehnal. „Když se dostanete do Q3, tak v první jízdě to rozbalíte, ale tohle bylo trochu moc. Párkrát jsem trefil zeď. Naštěstí jsme to přežili, což bylo tady opravdu klíčové.“

Pérez podruhé v řadě porazil Verstappena

Ve druhé kvalifikaci na městské trati za sebou na Péreze nestačil jeho týmový kolega z Red Bullu Max Verstappen, který interní souboj po kvalifikaci v Monaku prohrál také v Baku.

„Začátek kola byl dobrý, pak se to zhoršilo. Drobné chyby, nebylo to ideální,“ zhodnotil vedoucí muž průběžného pořadí.

„Celkově jsem se potýkal s vyvážením v průběhu jednoho kola. Samozřejmě to není to, co bych chtěl, ale z pohledu týmu je druhé a třetí místo stále dobré a pro zítra máme šanci.“

Úřadující mistr světa nicméně věří, že v závodní rychlosti bude na tom Red Bull lépe. „Vypadá to, že na jedno kolo ztrácíme, při dlouhých jízdách by ale naše auto mělo být celkem dobré.“