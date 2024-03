Pérez: Verstappen by dnes rozhodně nevyhrál

Verstappen si po startu udržel vedení, ve druhém kole jej ale na vedoucí pozici vystřídal pozdější vítěz Sainz. Verstappenovi se už na startu zasekla levá zadní brzda, která začala ve třetím kole hořet a vedoucí muž průběžného pořadí tak musel odstoupit.

Pérez, který dojel za jezdci Ferrari a McLarenu, je nicméně přesvědčen, že Red Bull neměl v závodě v Melbourne rychlost na to konkurovat jezdcům Ferrari a pokud by Verstappen závod dokončil, nevyhrál by.

„Jako tým jsme dnes neměli rychlost. Neměli jsme rychlost v průběhu celého víkendu,“ řekl Pérez.

„Trápili jsme se už od pátku a nikdy jsme (o tomto víkendu) nedokázali pracovat s pneumatikami. Myslím, že to musíme pochopit a zajistit, že tohle dokážeme zlepšit. Už vloni jsme viděli, že na tratích tohoto typu, jako třeba ve Vegas, bylo Ferrari mnohem silnější než my. Nedokázali jsme se starat o přední pneumatiky.“

Na přímý dotaz, zda by Ferrari vyhrálo, i kdyby Verstappen nebyl nucen odstoupit ze závodu, Pérez řekl: „Rozhodně, ano.

„Bohužel jsme neměli rychlost. Trápili jsme se. Mohli jsme vidět, že Ferrari a McLaren byly krok před námi. Pro nadcházející závody tak máme nějakou práci. Je tu unikátní asfalt a v průběhu víkendu jsme nebyli schopni dosáhnout nejlepší možné přilnavosti.“