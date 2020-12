Pérez věří, že by Russella udržel za sebou. K vítězství mu pomohlo ponaučení z chyby z Imoly

Pérezovi paradoxně pomohla k vítězství nehoda v úvodním kole. Musel do boxů, přezul z měkké na střední a pokračoval v závodě. Poté už přezouval jen jednou – ve 47. kole nazul tvrdé pneumatiky.

Když pak v 61. kole vyjel na trať safety car, zůstal Pérez na trati, což se ukázalo jako chytrý krok.

„Myslím si, že po tom, co se stalo v Imole, kde jsme udělali špatné rozhodnutí a zastavili jsme pod safety carem, nám bylo jasné, co tady chceme udělat,“ řekl Pérez, kterého cituje web F1.

„Zůstali jsme na trati a byli jsme si docela jisti, že budu schopen tyto pneumatiky restartovat a dostat se do cíle s dobrým tempem.“

Pérezovi samozřejmě pomohl chaos u Mercedesu. Russell musel do boxů po jednom kole znovu, aby mu mechanici nasadili správné pneumatiky. Propadl se pořadím, ale se soupeři si rychle poradil a dojížděl Péreze. Pak ale musel do boxů znovu kvůli defektu. Otázkou je, co by se stalo, pokud by tato poslední zastávka nepřišla. Pérez věří, že by i tak vyhrál.

„Byl rychlejší o asi dvě až tři desetiny, někdy čtyři desetiny, někdy jsem na tom byl stejně. Myslím, že nejblíže se dostal na 2,8 s. Jako tým jsme měli informaci, že k tomu, abyste mohli předjíždět, potřebujete rozdíl osmi desetin na kolo.“

„Bylo by to těsné, ale myslím, že vzhledem ke stáří mých pneumatik, vzhledem k tempu, které jsem měl ke konci, bych ho dokázal udržet za sebou až do konce.“