Pérez v Džiddě zopakoval loňskou pole position, Verstappena odstavil hnací hřídel

Sergio Pérez získal svou druhou pole position ve formuli 1, když v kvalifikaci na Velkou cenu Saúdské Arábie zopakoval svůj výkon z loňského roku. Jeho týmový kolega z Red Bullu a vedoucí muž průběžného pořadí Max Verstappen měl technické problémy a skončil už v Q2.

Mexičan naplno využil problémů svého týmového kolegy a na městském okruhu v Džiddě zopakoval svou pole position z roku 2022.

O 155 tisícin sekundy porazil Charlese Leclerca z Ferrari, který ale na roštu klesne kvůli výměně komponent pohonné jednotky. V první řadě tak spolu s Pérezem bude Fernando Alonso.

„V Q3 to bylo zrádné, obzvlášť proto, že jsem nejel druhé kolo. Q1 byla celkem dobrá, to kolo bylo čisté.

„Opravdu cítíte, že vozy formule 1 na tomto místě ožívají a maximalizovat to kolo bylo důležité, protože s problémem, který jsme měli v poslední jízdě, to bylo důležité, jelikož trať zrychlovala. Max je tento víkend opravdu silný, snad budeme mít zítra nahoře obě auta,“ řekl Pérez.

Verstappena odstavila porucha hnacího hřídele

Až z 15. pozice bude do závodu na okruhu Corniche startovat vedoucí muž průběžného pořadí mistrovství světa Max Verstappen, jehož red bull ve druhé části kvalifikace postihl technický problém.

Během prvního pokusu ve druhém kvalifikačním segmentu Verstappen najednou zpomalil ve druhém sektoru. Nizozemec nejprve hlásil problém s motorem, tým po inspekci v boxech nakonec potvrdil problém s hnacím hřídelem.

„Bylo to poprvé, co jsem o tom (problému) slyšel. Stalo se to na výjezdu z 10. zatáčky,“ řekl Verstappen pro Sky Sports F1.

„Myslím, že jsme zatím měli velmi dobrý víkend, v každé části to šlo opravdu dobře a pokaždé, když jsme vyjeli na trať, auto fungovalo opravdu dobře. Teď bude trochu složitější dostat se dopředu, ale je to o tom získat body. Sezóna je samozřejmě velmi dlouhá. Doufal jsem, že budu startovat trochu více vpředu, ale to teď nezměníme.

„Na této trati je všechno možné,“ řekl Verstappen k šancím na vítězství po startu z 15. místa. „Viděli jsme spoustu šílených věcí, musíme ale trochu zůstat nohama na zemi. Bude to těžké, máme ale dobrou rychlost, takže se určitě posuneme vpřed,“ věří.