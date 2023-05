Pérez udělal dojem na Buttona. Pokud podle něj vyhraje v Miami, může být ve hře o titul

Výkony Sergia Péreze udělaly dojem na mistra světa z roku 2009 Jensona Button. Pérez v současné době ztrácí na Verstappena jen šest bodů.

„Sergio na mě udělal velký dojem,“ řekl Jenson Button, kterého cituje MotorsportWeek. „Max musí být tím nejtvrdším týmovým kolegou, jaký existuje.“

Vloni ztratil Mexičan na Verstappena 149 bodů a prohrál souboj s Leclercem o celkové druhé místo. O rok dříve ztratil dokonce 205,5 bodu a obsadil čtvrté místo. Nyní je v situaci, kdy ho případné vítězství v Miami posune poprvé v kariéře do čela šampionátu. Ale sezóna je stále teprve na začátku.

„Myslím, že o víkendu odvedl opravdu dobrou práci. Vyhrál sprint i hlavní závod. Dodá mu to hodně sebevědomí.“

„Ale uvidíme až v dalším závodě, zda může ve zbytku sezóny vyzvat Verstappena. Bude to opět tak trochu městský závod. Pokud se mu tam podaří vyhrát, bude to pro něj velká věc. A myslím, že by mu to dodalo sebevědomí do celé sezony.“

Podle Buttona musí Pérez ukázat, že výkon z Baku nebyla náhoda, ale že je schopen podobné výkony podávat pravidelně.

„Během celé sezony jsme ho neviděli být tak konkurenceschopného jako Max,“ pokračuje Button. „Max na to má každý víkend. Také Lewis je na vrcholu v podstatě každý víkend. Možná ne s letošním vozem, ale obvykle ano, a proto je v průběhu sezóny tak těžké ho porazit. V případě Checa je to mnohem více nahoru a dolů.“

„Je mnohem těžší vyhrát šampionát, když proti vám stojí Max, takže si myslím, že právě konzistence je to, co Sergiovi chybí. Musí být konzistentní. Ale pokud to dokáže v Miami, myslím, že má šanci bojovat o titul. Nemyslel jsem si, že to řeknu. Ale je skvělé vidět, že si v tom autě tolik věří. A je to dobře pro celý sport. Potřebujeme ho, protože Red Bull má v tuto chvíli samozřejmě výhodu.“

„A myslím, že Max hraje s Checem také fér. Řekl, že odvedl opravdu dobrou práci. Boj o titul, v této sezóně ho potřebujeme. Takže Vamos Checo!“