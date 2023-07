Pérez: Spekulace ohledně mojí budoucnosti vůbec neřeším

Sergio Pérez se nechal slyšet, že spekulacím, které zpochybňují jeho budoucnost v Red Bullu, nepřikládá žádnou váhu.

Pilot Red Bullu Sergio Pérez vstoupil do letošní sezony nad očekávání dobře. V prvních pěti závodech získal dvě výhry a třikrát dojel na druhém místě.

Počínaje Velkou cenou Monaka se však Mexičan začal trápit v kvalifikacích, když se již pětkrát v řadě nedokázal probojovat do poslední části boje o pole position, což se přirozeně odrazilo i do jeho výsledků v závodech.

Od závodu v Monte Carlu Pérez pouze jednou dojel na pódiu (v Rakousku byl třetí), zatímco jeho týmový kolega Max Verstappen v rámci tohoto časového období vyhrál všech pět velkých cen.

V souvislosti s tím se začaly objevovat spekulace, zda se Red Bull v blízké době nebude chtít Péreze zbavit. Vše je navíc nyní umocněno příchodem Daniela Ricciarda do AlphaTauri, která je rezervním týmem Red Bullu.

Mexičan, který má s rakouským týmem smlouvu až do konce sezony 2024, se však nechal slyšet, že ho podobné spekulace z klidu nevyvádí.

„Pokud mám být upřímný, vůbec to neřeším. Jsem v F1 třináctým rokem a už jsem zažil všechno. Ničeho z toho se nebojím. Soustředím se hlavně na to, aby se mi sezona vydařila a abych si to dál užíval,“ prohlásil Pérez, kterého cituje Autosport.

Třiatřicetiletý závodník navíc tvrdí, že má důvěru vedení týmu – konkrétně ze strany poradce Red Bullu Helmuta Marka i šéfa stáje Christiana Hornera.

„Helmut i Christian mě plně podporují. Celý tým mě plně podporuje a ví, co dokážu. Znají můj potenciál a plně za mnou stojí,“ uvedl Mexičan, který si zároveň uvědomuje, že potřebuje zlepšit své výkony v kvalifikacích.

„Myslím, že je to jen o několika detailech. V posledních několika závodech, zejména v sobotu (při kvalifikaci, pozn. red.), jsem byl při řízení vozu trochu citlivější, když jsem měl ve voze málo paliva. Je to něco, na čem budu pracovat s týmem na simulátoru. Nějaké nápady už v tomto ohledu máme,“ přiblížil vítěz šesti velkých cen.

„Poslední kvalifikace, ve kterých se mi nedařilo, proběhly za proměnlivých podmínek, takže se do hry dostala řada detailů. Myslím, že během pátků (volných tréninků, pozn. red.), bylo vše v pořádku, co se tempa týče. Musíme tedy jen vyřešit kvalifikace a bude to v pohodě,“ dodal pilot Red Bullu.