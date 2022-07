Pérez si stěžuje, že mu vůz sedí méně. Red Bull odmítá, že RB18 vyvíjí pro Verstappena

Sergio Pérez ve čtvrtek naznačil, že v posledních závodech mu vůz RB18 neseděl tolik jako na začátku sezony.

„Nebyl jsem s ním tak spokojený jako na začátku. Řekněme to takhle. Takže si myslím, že mám co dělat, abych pochopil, co se děje.“

Šéfinženýr Red Bullu Paul Monaghan popřel, že by Red Bull pracoval tak, aby vůz více vyhovoval Verstappenovi.

„Nejsem si vědom toho, že bychom udělali záměrný krok k tomu, aby mu vůz méně vyhovoval,“ uvedl Monaghan.

„Řekněme, že není snadné auta zrychlit. Fungujeme v rámci poměrně zúženého souboru technických pravidel, které nabízí jen omezenou volnost. Pokud najdete způsob, jak zlepšit rychlost, často ho využijete, pokud je v rámci vašich finančních možností ho aplikovat.“

„Pokud to vypadá, že vůz má lepší tempo, obvykle to na něm necháme a to na základě toho, že všechny vaše nástroje říkají, že váš vůz bude rychlejší.“

Podle Monaghana se může stát, že změny vyhovují více Verstappenovi. „Možná mu nastavení vyhovovalo o něco více než Checovi. Ale není to tak, že by auto mělo pevně dané parametry a že by Checo pak nemohl nastavení upravit a říct, že mu zase vyhovuje.“

„A bylo by od nás hloupé, kdybychom se pak nepokusili dát Checovi metodu, jak z toho dostat víc. Závodíme o oba tituly a potřebujeme obě auta ideálně před Ferrari a Mercedesem, takže uděláme všechno pro to, aby tam byla obě.“