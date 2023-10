Pérez si je stoprocentně jistý, že bude příští rok závodit za Red Bull

Okolo Sergia Péreze kolují různé spekulace a fámy. Mexičan všechny odmítá. Kariéru nekončí a příští rok bude jezdit za Red Bull.

Na internetu se objevily divoké spekulace, podle kterých Pérez v Mexiku oznámí ukončení kariéry. Případně, že nebude jezdcem Red Bullu v příštím roce, pokud nezíská druhé místo v šampionátu.

Pravdou je, že se Pérezovi v porovnání s Verstappenem nedaří – a je poměrně jedno, na kterou ze statistik se podíváme. Jeho výkony jsou nekonzistentní. Pokud by nakonec druhé místo v šampionátu nezískal, nevypadalo by to dobře a jeho další šance by to snížilo.

„Jen se tomu směju,“ řekl Pérez o spekulaci, že hodlá skončit. „Nemohu udělat nic, abych šíření fám zastavil.“

„Nacházím se v obtížné fázi své kariéry,“ cituje Péreze Auto Motor und Sport. „Bylo by nejjednodušší teď utéct. Ale já takový nejsem.“

Pérez řekl, že má rád výzvy a odrazit se ode dna určitě takovou výzvou je. „Nemám nejmenší pochybnosti o tom, že se dostanu zpět na svou starou úroveň. Proto vůbec neuvažuji o tom, že bych skončil.“

Pérez věří, že má podporu Red Bullu. „Jsem si stoprocentně jistý, že za tým budu jezdit i příští rok. Mám totiž platnou smlouvu a mohu to i odvodit z rozhovorů s vedením týmu.“