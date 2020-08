Pérez se ve Španělsku vrátí do kokpitu Racing Pointu

Sergio Pérez kvůli nákaze koronavirem vynechal předešlé dva závody v Silverstonu. Neměl sice žádné zdravotní problémy, ale jeho test byl i před druhým závodem na britském okruhu pozitivní. V obou víkendech ho tak nahradil Nico Hülkenberg.

Racing Point dnes ráno potvrdil, že nejnovější Pérezův test byl negativní, takže se Mexičan může vrátit a závodit ve Velké ceně Španělska.

Další osud Péreze je ale nejasný. Spekuluje se, že ho příští rok u týmu nahradí Sebastian Vettel. Pérez by v takovém případě mohl zamířit do Haasu nebo méně pravděpodobně do Alfy Romeo.

S Alfou Romeo je pro příští rok spojován také Nico Hülkenberg, který z juniorských sérií dobře zná Frédérica Vasseura a Alfa může potřebovat zkušeného jezdce v případě, že Iceman pověsí na konci roku závodní overal na hřebík.