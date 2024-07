Pérez se v pátek cítil ve voze nejlépe za poslední dobu

Sergio Pérez je po pátku spokojený. Přetaví to zítra v dobrý výsledek v kvalifikaci?

Sergio Pérez potřebuje nějaký dobrý výsledek jako sůl. V poslední době se spekuluje o jeho předčasném konci u Red Bullu, protože se mu delší dobu nedaří a nezískává potřebné body.

S pátkem v Maďarsku byl Mexičan spokojený. „Byl to dobrý pátek,“ řekl Pérez. „Myslím, že jsme mezi prvním a druhým tréninkem udělali dobrý krok. Provedli jsme správné změny a vydali se správným směrem. V této fázi víkendu jsem se s vozem cítil nejlépe za poslední dobu.“

„Kroky, které jsme během dne udělali, byly to nejlepší, co jsme mohli udělat, a to je opravdu pozitivní. Cítíme se dobře a také dlouhá jízda vypadala slibně.“

„Myslím, že teď ještě můžeme pořádně vyladit nastavení a nakonec jde jen o to, abychom vše poskládali dohromady ve správný čas.“

„Zatím to vnímáme s pokorou a těšíme se na zítřek. Uvidíme, co nás čeká po zbytek víkendu.“

Red Bull přivezl do Maďarska vylepšení, které ale dostal jen Verstappen.

„Myslím, že jsme s vylepšeními, která jsme přivezli na tento závod, měli dobrý den,“ řekl Verstapppen. „Samozřejmě nás čeká ještě hodně práce, abychom vůz optimalizovali, ale myslím, že to byl solidní začátek víkendu.“

„Je důležité snažit se prozkoumat všechny detaily a pracovat na tom, abychom měli pro kvalifikaci co nejlepší nastavení vozu.“

„Druhý trénink byl trochu přerušen červenou vlajkou, takže se nám nepodařilo absolvovat kompletní dlouhé jízdy, které jsme chtěli, ale to bylo pro všechny stejné. Celkově to byl dobrý začátek víkendu.“