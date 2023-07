Pérez se probral ze snu o titulu, říká Marko. Jeho výměna podle něj nedává smysl

Sergio Pérez se letos trápí především v kvalifikacích. Max Verstappen se mu v šampionátu už vzdálil natolik, že jeho šance na titul jsou už jen matematické.

Letošní vůz Red Bullu už asi můžeme označit za mistrovský. V kvalifikacích ale není tak stoprocentní jako v závodech. V posledních sedmi kvalifikacích byl přesto Verstappen šestkrát první a jednou druhý. V případě Péreze je statistika výrazně horší. Kvůli tomu pak musí v závodě dohánět ztrátu a to ho stojí další a další body.

Pokud jde o šampionát, Pérez byl nejblíže po druhém závodě, kde byl rozdíl jednoho bodu a následně po čtvrtém závodě (Džidda), kdy byl rozdíl 6 bodů. Od té doby se zvyšuje.

Podle Helmuta Marka ale není Pérezova sedačka v ohrožení. „S Pérezem máme smlouvu do konce roku 2024. V mistrovství světa je druhý. Jakou máme potřebu podnikat kroky?“ řekl Marko pro Motorsport-Total.

„Nyní se probudil ze svého snu o mistrovství světa. Možná mu to pomůže, aby se znovu soustředil na podávání co nejlepších výkonů.“

Podle Marka je druhé místo v podstatě i maximum, na které může Pérez cílit.

„Max je podceňován. Je to výjimečný jezdec. Stačí se podívat na jeho mentální schopnosti. Dokonce si v týmovém rádiu všiml, když mi zazvonil mobil! (ve druhém tréninku ve Španělsku)

„Má velký talent a velkou rychlost. A je v sedmém nebi. Nikdo by vedle něj nevypadal dobře.“

Marka se zeptali, proč musel odejít z AlphaTauri Nyck de Vries, když byl v průměru o tři desetiny sekundy na kolo pomalejší než Cunoda. Pérez ztrácí na Verstappena více.

Marko ale oponuje. „Verstappen je úplně jiná reference. To, že musí být Pérez do tří desetin od Maxe, je z naší strany benevolentní. Někdy to bylo více. Pérez je druhý v mistrovství světa. Více pro něj není možné. V tuto chvíli to splňuje.“

Marka nepřekvapilo, že se Mexičanovi v sobotu nedaří. Před léty testoval Pérez s Ricciardem a už tehdy bylo vidět, že na jedno kolo není nejlepší.

„Podává velmi dobré výkony v závodech, dobře předjíždí. V kvalifikacích ale dělá chyby. To byla vždy jeho slabina.“

„Před léty, když byli Pérez a Ricciardo mladí, jsme testovali v Estorilu. Simulovali jsme kvalifikační jízdy a dlouhé jízdy. Ti dva byli nejrychlejší, ale Pérez tam v kvalifikačních jízdách prostě nebyl.“