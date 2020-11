Pérez se po dvou letech vrátil na stupně vítězů

Pro příznivce Racing Pointu to musel být krásný pohled. Lance Stroll po startu z pole position začal v úvodu závodu ujíždět na čele a jeho kolega Pérez se na startu posunul na druhé místo poté, co Maxi Verstappenovi nevyšel rozjezd na mokré trati.

22 kol před cílem se Racing Point rozhodl povolat Strolla do boxů pro novou sadu přechodných pneumatik, Péreze však nechal dále na trati. Mexičan na pneumatikách nakonec odjel 48 kol.

A ačkoliv za sebou neudržel budoucího vítěze Lewise Hamiltona, jezdci Ferrari Charles Leclerc a Sebastian Vettel se před něj již dostat nedokázali.

Pérez si tak v Turecku dojel pro první stupně vítězů od roku 2018, kdy dojel třetí ve Velké ceně Ázerbájdžánu. Celkově získal deváté stupně vítězů v kariéře.

„Myslím, že ještě jedno kolo na těchto pneumatikách a explodovaly by. Vibrace byly ke konci závodu extrémní. Myslím ale, že o tom byl závod. Starat se o ně na začátku a ke konci, když trať vysychala. Tým odvedl z pohledu strategie skvělou práci. Lewis byl dnes velmi silný, ale dosáhli jsme dobrého výsledku.“

Po přechodu z mokrých na přechodné pneumatiky na Péreze útočil Max Verstappen. V rychlé 10. zatáčce ale pilot Red Bullu chyboval a roztočil se.

„V zrcátkách jsem nic neviděl. Zrcátka byly plné mlhy, takže můj inženýr mi říkal rozestupy. Pak jsem najednou viděl Maxe vyjet mimo a zmizel.“

V posledním kole po Pérezově chybě zaútočil na jeho druhé místo Charles Leclerc. Sám byl ale dlouhý, Pérez si udržel druhé místo a před Leclerca se na třetí pozici dostal i jeho týmový kolega z Ferrari Sebastian Vettel.

„Nevěděl jsem, že byl tak blízko. V posledním kole to s ním byl pěkný souboj. Předjel mě do 10. zatáčky, do 12. jsem ho ale předjel zpátky. Chaotický závod, ale s dobrým výsledkem pro nás.“

Stroll se trápil na přechodných pneumatikách

Po výborném výkonu v deštivé kvalifikaci, kdy získal svou první pole position, nedokázal Stroll startu z prvního místa využít k zisku vítězství nebo stupňů vítězů. Cílem projel na devátém místě. O lepší výsledek jej připravilo zejména velké drolení přechodných pneumatik.

„Nevím, co se stalo. Nechápu to. První sada přechodných pneumatik se tak drolila, že jsme se rozhodli zajet do boxů. Ztráceli jsme sekundu na kolo,“ řekl Stroll.

„Závod jsme začali na pneumatikách do mokra, pak jsem nasadil přechodné a docela jsem ztrácel. Velmi se drolily a neměl jsem rychlost. Musíme se na to podívat, dnes to bylo hrozné.

„Je to frustrující, když vedete o deset sekund a skončíte devátí. Nechápu, jak se to stalo. Tedy vím, kvůli drolení, musíme se ale podívat, proč jsem se s tím potýkal mnohem více než ostatní vozy.“