Pérez se o místo pro příští sezonu bát nemusí, ujistil Horner

Šéf Red Bullu Christian Horner ubezpečil, že Sergio Pérez bude pro rakouskou stáj závodit i v příštím roce.

Po třinácti odjetých závodech má Sergio Pérez na svého týmového kolegu Maxe Verstappena ztrátu 138 bodů.

Vzhledem k tomu, že Pérez za Nizozemcem o tolik zaostává, spekuluje se v posledních týdnech a měsících o jeho budoucnosti.

Spekulace přiživily i výroky konzultanta Red Bullu Helmuta Marka, který o víkendu v několika rozhovorech prohlásil, že Pérez nemá pro příští sezonu sedačku jistou.

Samotný šéf Red Bullu Horner však možnost, že by Pérez nebyl příští rok součástí rakouského týmu, vyloučil.

„Checova situace pro příští rok je jasná. Je jezdcem Red Bullu. Máme s ním smlouvu,“ prohlásil Horner, kterého cituje Autosport.

„Bez ohledu na smlouvu jsme spokojeni s prací, kterou odvádí. Viděli jste jeho nedělní jízdu, měl jen smůlu s omezovačem rychlosti v boxové uličce (za což Pérez dostal penalizaci 5 sekund, která ho připravila o třetí místo, pozn. red.),“ řekl Brit na adresu Mexičana.

„Je druhý v mistrovství světa, je jediným jezdcem místo Maxe, který letos vyhrál závod. Je snadné ho kritizovat, ale laťka je zkrátka hrozně vysoko. Bude naším jezdcem i v roce 2024,“ ujistil Horner.

„Max se nachází v období své kariéry, kdy je prostě nedotknutelný, a nemyslím si, že na startovním roštu je nějaký jezdec, který by dokázal to, co on v tomto autě,“ je přesvědčen muž, který stojí v čele Red Bullu od roku 2005.

„Být jeho týmovým kolegou je v některých ohledech hodně nezáviděníhodná práce. Kdyby tam Max nebyl, Checo by vyhrál další čtyři nebo pět závodů,“ dodal Horner.