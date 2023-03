Pérez se nevzdá bez boje, říká o jeho snaze získat titul bývalý šampion Hill

Mistr světa z roku 1996 Damon Hill si myslí, že Sergio Pérez bude v boji o titul Maxu Verstappenovi vzdorovat.

Po dvou závodech mají Max Verstappen a Sergio Pérez na svém kontě po jedné výhře a v průběžném hodnocení mistrovství světa je dělí pouhý bod.

I když mají na vyrovnané bilanci obou jezdců podíl i technické problémy, které potkaly Verstappena v Saúdské Arábii, je bývalý mistr světa Damon Hill přesvědčen, že souboj týmových kolegů z Red Bullu o první příčku v šampionátu by mohl být zajímavý i nadále s tím, že „Checo“ Pérez bude bojovat.

„Checo ví, proti komu stojí, ale nehodlá se vzdát bez boje. Mohlo by to být docela zajímavé,“ řekl Autosportu Hill.

„Myslím, že je zde problém v tom, že je Max tak trochu neřízenou střelou. Může tlačit na tým, aby se ujistil, že jeho aspirace na mistrovský titul nebudou narušeny Checem,“ obává se bývalý jezdec Williamsu či Jordanu, který nyní mimo jiné pracuje i jako televizní expert.

„Z hlediska sportu si myslím, že je třeba, aby Checo měl v rámci týmu všechny možnosti bojovat za rovných podmínek. Vím, že tlak ze strany Verstappenů, tedy i jeho otce, na Red Bull bude intenzivní,“ poukázal Hill.

„Bude argumentovat tím, že je budoucností týmu a že je všechno postaveno kolem něj."

Pérez se dokázal v Red Bullu prosadit

Hill zároveň chválí Péreze za to, že se dokázal aklimatizovat v náročném prostředí, které podle Brita Red Bull nabízí. Mexičan tak nedopadl jako jeho mladší předchůdci Pierre Gasly a Alexander Albon, kteří v rakouské stáji příliš neuspěli.

„Viděli jsme mladé kluky, kteří tam přišli, ocitli se bez kamarádů a mohli se nechat zastrašit. Pak museli jít jinam –⁠ Gasly i Albon. Dalo by se říct, že to zažili i Mark Webber a Daniel Ricciardo. V Red Bullu je to těžké prostředí. Nepodají vám ruku a neřeknou: 'Postaráme se o vás, nebojte se'.“

Podle Hilla má však Pérez jednu velkou výhodu: „Checo tam má vlastní lidi, ale uvidíme, jak to dopadne.“

„Ať se stane cokoli, Verstappenovi si to nenechají líbit. Po Saúdské Arábii jste viděli, jak na tom Max byl. Vypadal velmi nešťastně z toho, jak to dopadlo. Nemají rádi, když jsou druzí,“ dodal Hill.