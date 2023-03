Pérez se nemusí bát, že by ho chtěl Red Bull nahradit Ricciardem, říká Eddie Jordan

Eddie Jordan, bývalý dlouholetý majitel týmu F1, je přesvědčen, že má Sergio Pérez své místo v Red Bullu jisté.

I když uběhlo již 18 let od chvíle, kdy prodal svůj tým, zůstává Eddie Jordan formuli 1 stále nablízku a pravidelně komentuje dění, které s ní souvisí.

Nyní se populární Ir vyjádřil i k pozici Sergia Péreze, jehož čeká třetí sezona v barvách Red Bullu. Rakouský tým však po loňské sezoně podepsal jako rezervního pilota Daniela Ricciarda, který může být považován za možnou konkurenci pro mexického závodníka.

Podle Jordana se ale Pérez bát ničeho nemusí.

„Není šance, že by Checa Pereze nahradil Daniel Ricciardo,“ uvedl uznávaný expert pro web OLBG.

„Checo je v tom týmu miláčkem. Nezapomeňte, že to, co Checo dělá, je skvělá práci pro Maxe. Je silný, dokáže vyhrát, když je to potřeba, nebo když má zkrátka šanci a příležitost zvítězit,“ prohlásil Jordan, který jezdeckou dvojici Verstappen/Pérez přiroval k duu Ferrari Michael Schumacher/Eddie Irvine ze druhé poloviny devadesátých let.

„Pro Red Bull je to ideální scénář. Irvine byl tehdy spokojený, chápal pravidla, byl placen na základě toho, s čím souhlasil,“ je přesvědčen Jordan.

Pérez přináší i peníze

Další důležitým prvkem, proč je Pérez pro Red Bull cenný, je podle Jordana skutečnost, že Mexičan do týmu přináší sponzorské peníze.

„Přináší týmu dobré sponzory. Myslím, že u Ricciarda by to na takové úrovni nebylo,“ poukazuje brzy 75letý irský obchodník.

„Největší věc, kterou Red Bull má, je kontinuita. Tu nebudou chtít měnit. Daniel může dostat šanci jedině v případě, že někdo z jezdců nebude moci jet,“ uzavřel Jordan.