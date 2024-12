Pérez: Pro Red Bull budu závodit i v příštím roce

Zatímco Max Verstappen je již několik týdnů jistým staronovým mistrem světa, jeho týmový kolega Sergio Pérez skončí v letošním šampionátu až na osmé příčce.

I to je jeden z hlavních důvodů, proč nejen média spekulují o tom, že by Red Bull mohl Péreze po letošní sezoně nahradit. A to navzdory tomu, že má s týmem platnou smlouvu až do konce roku 2026.

Zvěsti, že by Mexičan neměl mít své místo jisté, podporují i nedávná vyjádření představitelů Red Bullu. Šéf stáje Christian Horner uvedl, že si je Pérez vědom, v jaké se nachází situaci, zatímco poradce Red Bullu pro motorsportu Helmut Marko potvrdil, že o definitivním jezdeckém složení rozhodnou akcionáři týmu po finále sezony v Abú Zabí.

Samotný Pérez však odmítá, že by měl o místo u Red Bullu přijít.

„Na tom, co říkám po celý rok se nic nezměnilo. Mám smlouvu, takže budu jezdit za Red Bull i v příštím roce,“ prohlásil v Abú Zabí Pérez, kterého cituje Autosport.

Na doplňující dotaz, zda si je tímto tvrzením naprosto jistý, pak Mexičan reagoval takto:

„Není k tomu co dodat. Smlouvu mám i pro příští rok.“

Na otázku, zda cítí ze strany týmu podporu, Pérez odpověděl:

„Myslím, že je důležité, že v tom zůstáváme spolu, protože, jak jsem řekl, moje sezona nebyla nejlepší. Nakonec ale existují důvody, proč mi prodloužili smlouvu. Vědí, že na to pořád mám, a to je důležitý faktor.“