Pérez přiznal, že se nedokázal přizpůsobit vylepšením RB19 tak rychle, jak by chtěl

Sergio Pérez byl na začátku sezóny krátce soupeřem Maxe Verstappena. Dokázal i vyhrát dva závody. Nyní má ale jeho kolega na kontě devět vítězství v řadě.

„Myslím, že každý jezdec v průběhu své kariéry nebo v průběhu sezony dostane některá vylepšení vozu, která jsou více v souladu s jeho jízdním stylem než jiná,“ řekl Pérez, kterého cituje Autosport.

„Někdy nasadíte nějaký díl a hned s ním jedete rychleji. Někdy se mu budete muset přizpůsobit.“

„Nebyl jsem schopen se přizpůsobit tak rychle, jak bych měl. Musel jsem trochu změnit svůj jízdní styl, abych se přizpůsobil autu více než například na začátku sezony, kdy mi vše vycházelo přirozeněji.“

V Zandvoortu Pérez ztratil na Verstappena v kvalifikaci 1,3 sekundy, což překvapilo třeba Tota Wolffa.

„V Zandvoortu šlo hlavně o to, abychom se trefili do správných podmínek a využili všeho, co vůz nabízí,“ vysvětlil Pérez.

„Pokud se vám nepodaří správně trefit podmínky, uvidíte velkou odchylku. Tak to někdy chodí. Podobné ztráty jsme viděli také u jiných jezdců.“

„Určitě jsem si uprostřed sezony prošel trochu těžkým obdobím, kdy jsem s autem bojoval nejvíce. Ale myslím, že už je to za námi a odteď bychom měli mít dobré závody.“