Pérez přiznal, že mu v Kanadě chybělo tempo

Zatímco Max Verstappen ani v Kanadě nenašel přemožitele, jeho týmový kolega Serio Pérez se musel spokojit se šestým místem.

Monako, Barcelona a nyní Montreal. Již ve třech závodech po sobě nedokázal Sergio Pérez dojet v první trojce. Velký podíl na tom jistě měly potíže, do kterých se pilot Red Bullu dostal v kvalifikacích, nicméně v Kanadě Mexičanovi chyběla rychlost i v závodě.

„Prostě jsme neměli tempo. Byl to boj,“ přiznal Pérez, kterého cituje Autosport, v cíli GP Kanady.

„Myslím, že nám hodně ublížil výjezd safety caru, který pro nás přišel ve špatnou chvíli. Štěstí nám momentálně nepřeje, ale tak to prostě v tuto chvíli je,“ hodnotil Mexičan, který přitom v prvních pěti závodech sezony dojel dvakrát první a třikrát druhý.

Problémy s brzděním

Na dotaz, co vidí jako příčinu svých problémů, Pérez uvedl:

„Jde v podstatě o brzdění. Moje jízda nebyla skvělá a při brzdění jsem měl největší potíže. Je to věc, které musíme přijít na kloub a zjistit, co je za problém, abychom mohli být opět silní,“ dodal Mexičan s tím, že neumí říct, co za zmíněnými nesnázemi přesně stojí.

„V tuto chvíli ne. Něco jsme udělali s pneumatikami, něco s nastavením a dalšími věcmi, ale ještě tomu musíme porozumět.“