Pérez přiznal, že chtěl mnohokrát skončit se závodní kariérou

Když v 15 letech závodil v motokárách, odešel Pérez v roce 2005 z rodinného domu v Mexiku, aby závodil v německé formuli BMW. Žil přitom v malém bytě nad restaurací, kterou vlastnil jeho týmový manažer.

V roce 2007 získal titul v britské formuli 3 a po dvou letech v GP2 dostal v roce 2011 příležitost u týmu Sauber ve formuli 1.

„Byla spousta momentů, kdy jsem přemýšlel o tom, že skončím. Přišel jsem do Německa do formule BMW a tam jeli dva závody s formulí 1,“ řekl Pérez v podcastu Talking Bull.

„Pomyslel jsem si 'Skvěle, budu závodit s F1, budu kamarád se všemi závodníky F1, skvělá příležitost, spousta zábavy'. Tak jsem tam šel a velmi brzy jsem věděl, že to je úplně jiné. Byl tam klid, bydlel jsem ve velmi malé vesnici. Nechal jsem za sebou celé dětství, své přátele, rodinu. Kultura v Německu je velmi odlišná od té v Mexiku,“ popisuje Mexičan.

„Byl to velmi odlišný život, byl jsem na to sám. Častokrát jsem si řekl 'F1 je až příliš vzdálená, měl bych se vrátit domů a vést normální život'. Byla to ale podpora mé rodiny, která mě tu udržela. V té době mě drželo to odhodlání.“

Téměř deset let po svém prvním startu se Pérez dočkal prvního vítězství, když vloni pro tým Racing Point vyhrál Velkou cenu Sachíru. Letos začíná Pérez novou kapitolu závodní kariéry, když bude působit u Red Bullu vedle Maxe Verstappena.

„Teď nad tím přemýšlím. Je pro mě těžké si pomyslet, že (moji rodiče) nechali svého syna tohle udělat. Moje rodina a má matka, velmi mě podporovala, stejně jako můj otec a zbytek rodiny. Byl to rodinný projekt. Lidé si myslí, že jsme byli šílení. Myslím, že jsme vážně byli.“