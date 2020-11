Pérez přišel o stupně vítězů. Poslední zastávka neměla žádný smysl, lituje

Pérez v Imole startoval jedenáctý, předvedl dobrý start. Dlouhým prvním stintem na střední sadě pneumatik dokázal přeskočit sedm vozů a po své zastávce byl čtvrtý.

Když třetí Max Verstappen odstoupil po defektu pravé zadní pneumatiky, dostal se Pérez na třetí místo. Následného výjezdu safety caru Racing Point využil k povolání Péreze do boxů. Za Pérezem jedoucí Daniel Ricciardo a Charles Leclerc zůstali na trati na opotřebovaných pneumatikách.

Šest kol před cílem při restartu Pérez přišel o další pozici ve prospěch Daniila Kvjata. Před Leclerca už se vrátit nedokázal a cílem projel šestý. Po závodě Pérez řekl, že pro něj druhá zastávka v boxech nedávala žádný smysl.

„Nevím. Když se na to dívám, nedávalo to žádný smysl. To povolání do boxů přišlo velmi pozdě, po závodě je ale vždy jednoduché dělat správná rozhodnutí. Předjíždění dnes bylo extrémně náročné. Zatím jsem nemluvil se svým týmem, musí pro to mít nějaké důvody,“ řekl Pérez.

„Bolestivý, bolestivý den. Stupně vítězů jsme měli v kapse. Je těžké to strávit. Myslím, že jsou nyní zklamaní stejně jako já. Jsme tým a prohráváme, ale i vítězíme společně. S odstupem času to dnes bylo špatné rozhodnutí.“

Racing Point si podle Péreze může i přesto odvést z výkonu v závodě v Imole spoustu pozitiv, ačkoliv svým rozhodnutím pustili na stupně vítězů soupeře z Renaultu.

„Ze všeho negativního si můžeme odnést spoustu pozitiv. Ten první stint byl ohromný, skvělá strategie, skvělá rozhodnutí týmu. Dostali jsme se do pozice, abychom získali stupně vítězů. Ale je to bolestivý den i z pohledu šampionátu proti našim soupeřům, v podstatě jsme Ricciardovi dali stupně vítězů.“

Bolestivý den to byl také pro jednoho z mechaniků, když Pérezův týmový kolega Lance Stroll nedokázal správně zabrzdit ve svém boxu a srazil mechanika s předním zvedákem. Stroll závod dokončil na třináctém místě.

Šampionát

Racing Point se propadl z třetího na páté místo v Poháru konstruktérů, když jej přeskočili Renault a McLaren. Čtyři závody před koncem sezóny tyto tři týmy dělí pouze jeden bod.