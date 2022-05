Pérez přičítá smyk v kvalifikaci studeným pneumatikám

V posledním kvalifikačním pokusu ztratil Pérez kontrolu nad zadní částí vozu v zatáčce Portier a zezadu narazil do bariéry.

„Myslím, že strategie s pneumatikami nebyla správná, obzvlášť poslední sada nebyla zahřátá. Už v první zatáčce jsem to málem nezvládl a když se poohlédnu, myslím, že jsme to dnes nezvládli,“ řekl Pérez.

„V Portier jsem byl celkem blízko svému času (z předchozího pokusu v Q3) a snažil jsem se ho vylepšil. Osmá zatáčka (Portier) pro mě byla v průběhu celé kvalifikace náročná.

„Šel jsem docela brzo na plyn, jakmile jsem ale šlápl na pedál, cítil jsem, že zadní pneumatika nemá přilnavost a trochu jsem si s tím pohrával, než jsem ztratil kontrolu. Byl jsem překvapen, že mě pak Carlos trefil. Je škoda, co se stalo, a je mi líto Carlose a ostatních, ale tohle je Monako.“

Sainz: Do zatáčky vjíždíte, aniž byste věděli, kde ten vůz stojí

Carlos Sainz byl v pořadí na trati jako první za Pérezem. Také Španěl byl v posledním rychlém měřeném kole.

Před zatáčkou Portier začaly vlát žluté vlajky, kvůli vysokým svodidlům lemujícím městskou trať ale neviděl, že hned za zatáčkou stojí napříč tratí Pérezův red bull.

„Přijížděl jsem ze slepé sedmé zatáčky. Ze sedmé zatáčky jedete na plný plyn a když jsem pak najížděl, po levé straně jsem viděl, že začaly vlát žluté vlajky. Okamžitě, když jsem si uvědomil, že jsou to žluté vlajky, mi došlo, že vůz přede mnou havaroval,“ řekl Sainz.

„Nevidíte, kde k té nehodě došlo, takže do zatáčky vjíždíte, aniž byste věděli, kde bude, tak jsem jen šlápnul na brzdu. Snažil jsem se zatáčku projet co nejmenším poloměrem a zrovna, když jsem se mu měl vyhnout, šlápl jsem na brzdu trochu silněji a narazil jsem do něj zadní částí auta.“