Pérez překonal ve sprintu Leclerca, Verstappenův závod poznamenal střet s Russellem

Sergio Pérez z Red Bullu vyhrál sprint formule 1 na Velkou cenu Ázerbájdžánu.

Mexičan v osmém ze 17 kol vystřídal na prvním místě do té doby vedoucího Charlese Leclerca z Ferrari. Cílem nakonec projel čtyři sekundy před svým soupeřem.

„Bylo klíčové ujistit se, že máme dobrou rychlost, dobrý rytmus a že jsme zatlačili ve správný moment závodu, to dnes opravdu udělalo ten rozdíl,“ řekl Pérez.

„Nejprve jsem musel celkem dost tlačit, abych předjel Charlese, hlavně při restartu, protože v prvním kole jsem viděl, že má dobrou rychlost a velmi dobrou mechanickou přilnavost. Následně jsem byl schopen brzy provést útok, což pro mě bylo důležité.

„Nakonec myslím, že to byl dobře zvládnutý závod a zatím je to od celého týmu skvělý víkend. Jsem opravdu hrdý na svůj tým, protože jsme se vrátili z čtyřtýdenní přestávky a přímo do nového formátu víkendu. Odvedli jsme úžasnou práci, ale zítřek se počítá a musíme se na něj soustředit. Věřím, že zítra budu bojovat o vítězství, ale uvidíme. V Baku se může stát cokoliv!“

Verstappenův závod ovlivnil kontakt s Russellem

Verstappenův závod poznamenal kontakt s Georgem Russellem v prvním kole sprintového závodu, po kterém měl poškozenu bočnici svého red bullu. Nizozemec tak dojel na třetí pozici, na které také startoval.

„První kolo bylo docela divoké a s poškozením bylo náročné ve zbytku sprintu posunout se pořadím. Celkové třetí místo je dobré a jízdu s poškozeným vozem jsme zvládli dobře. Musím se podívat na data, abych viděl, jak poškození ovlivnilo dnešní závod. Nikdy ale není ideální mít díru ve voze,“ řekl Verstappen.

„Pro zítřek máme dobré závodní auto, to jste mohli vidět dnes na Checově výkonu. Nejdůležitější zítra bude vyhnout se problémům a myslím, že můžeme jít za vítězstvím.“