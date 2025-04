Pérez potvrdil, že jedná s několika týmy. Konec u Red Bullu ho překvapil

V příštím roce budou díky vstupu Cadillacu na startovním roštu dvě nové sedačky. Kandidátem na jednu z nich je Sergio Pérez. V loňském roce se mu sice u Red Bullu příliš nedařilo, ale to se svého času nedařilo ani Albonovi a Gaslymu, kterým se nakonec podařilo svou kariéru znovu restartovat.

„Všechno se stalo až na konci sezony,“ řekl Pérez pro oficiální web F1. „Opravdu jsem to nečekal. Jasné to bylo, až když jsme byli v Kataru a začali jsme mluvit a jednat o mém odchodu. Všechno se to seběhlo velmi rychle.“

Od té doby tráví Pérez čas s rodinou v Mexiku. Má čtyři děti, kterým se tak může poprvé plně věnovat. Mohl by se vrátit do F1? V lednu oslavil 35, takže pár sezón by ještě odjet na nejvyšší úrovni mohl.

„Pokud bych našel projekt, který by mě plně motivoval k návratu, kde by mi tým věřil a kde by ocenili mou kariéru, mé zkušenosti a vše, co mohu týmu přinést, tak by pro mě bylo velmi lákavé o tom uvažovat.“

„Proto jsem si dal minimálně šest měsíců na to, abych si vyjasnil všechny možnosti a rozhodl se, co dál se svou kariérou.“

„Je tu několik velmi zajímavých projektů. Od Abú Zabí mě oslovilo několik týmů. Sezóna teď začala, takže se v následujících měsících otevře pár věcí.“

„Jednáme s několika stranami. Až budu znát všechny možnosti, rozhodnu se. Je mi jasné, že se vrátím, jen pokud bude mít projekt smysl a bude to něco, co mě bude bavit.“

„Mám pocit, že pokud se objeví projekt, který pro mě má smysl – a také s ohledem na změnu předpisů pro rok 2026 – tak roční pauza nebude mít žádný vliv, pokud bych se vrátil.“

„V F1 jsem už strávil dlouhou dobu, většinu z ní jsem už absolvoval. Jakmile člověk odejde, uvědomí si, kolik toho v životě obětoval, aby mohl být v tomto sportu, takže abych byl F1 plně oddaný, potřebuji motivaci.“

Lidé mají podle Péreze krátkou paměť

Péreze nahradil Liam Lawson, kterému se ale v úvodních dvou závodech nedařilo dostat RB21 do správného provozního okna a skončil. V Japonsku ho nahradí Cunoda.

„Je dobré být v této pozici a vědět, že o vás lidé mají zájem jako o jezdce. Lidé mají v F1 krátkou paměť. Během pár závodů zapomenou, co jste dokázali. Lidé si uvědomují, že moje pozice nebyla v F1 nejlehčí – a celkově jsem si vedl velmi dobře.“

„Především v loňském roce jsem neměl možnost ukázat, co jako jezdec umím. Teď si najednou lidé uvědomují, jak těžké je to auto řídit. Když jsem přišel do Red Bullu, už tam byli skvělí jezdci, kteří se trápili – Alex a Pierre jsou to fantastičtí jezdci a trápili se.“

Red Bullu fandí

„Opravdu si přeji, aby se týmu dařilo, protože mám v týmu spoustu přátel. Strávil jsem s nimi čtyři roky a chci, aby se jim dařilo. Jen je velmi těžké o tom mluvit,“ řekl Pérez.

„Momentálně jsem mimo tým, ale jsem v kontaktu s některými členy týmu – ale když tam nejste interně, je těžké vědět, co se děje.“

„Z mého pohledu to bylo zcela jasné – z toho auta je prostě celkem těžké dostat 100 % a získat důvěru. O věcech, se kterými jsem bojoval, mluvil i Adrian.“

„Ale chci jim popřát všechno nejlepší. Woody, který je můj velký přítel, teď dělá inženýra Júkimu, takže jim opravdu přeji, aby se jim dařilo.“

„Júki má talent a má rychlost. Potřebujete k tomu ještě mentalitu, abyste to zvládli. Myslím, že má správnou mentalitu a správný přístup, aby se s tím vyrovnal. Doufám, že se jim to podaří.“