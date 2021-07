Pérez poslal Cunodovi po nevydařených závodech rady a slova podpory

„Sergio mi dával spoustu rad, zejména po Francii nebo Monaku, kdy jsem měl opradu špatné víkendy, mi poslal zprávy,“ řekl Cunoda v Rakousku.

„Posílal mi zprávy s radami a pozitivními slovy, což mě ještě více motivuje, takže Sergiovi děkuji.“

Cunoda uvedl, že má dobrý vztah také s Maxem Verstappenem a obecně se všemi „jezdci Red Bullu“.

„Samozřejmě, Max, máme čtyři jezdce Red Bullu, máme opravdu dobrý vztah a já se budu stále snažit zlepšovat a inspirovat se od nich.“

Cunoda se také snaží naučit pár věcí od týmového kolegy, který má konec konců stejné auto. Gasly mu však přímé rady nedává.

„Přímé rady jsem od Pierra nedostal. Když si povídáme, není to o závodění. Ale sleduji ho kvůli datům a vidím také, jak přistupuje k rádiové komunikaci. Sleduji tyhle věci, abych se zlepšil, inspiroval se od něj, a pokud je něco, co si mohu vzít, tak to prostě vždy zkusím.“