Pérez podal v Bahrajnu dobrý výkon. Verstappen ho úplně nezničil, tvrdí Marko

Sergio Pérez sice v Bahrajnu neprožil ideální kvalifikaci, když se kvalifikoval jako pátý, tedy o čtyři příčky níž než jeho kolega Max Verstappen, ale i tak se v následném sobotním závodě dokázal propracovat na druhou pozici.

Poradce Red Bullu pro motorsport Helmut Marko označil výkon Mexičana, kterému na konci sezony končí smlouva, jako pozitivní. A to přesto, že v cíli na Verstappena ztratil přes 20 sekund.

„Byl to pro něj velmi dobrý závod,“ uvedl Marko, kterého cituje Autosport.

„Nezapomeňte, že byl chvíli zaseknutý za vozy Mercedesu a Ferrari, ale jakmile se dostal do čistého vzduchu, zajížděl konkurenceschopné časy. Jeho kolegou je Max, takže už jen to, že se jím nenechal zničit, je velký úspěch,“ dodal na adresu Péreze Rakušan.

Slova chvály na Péreze směřoval také šéf Red Bullu Christian Horner. Mexičan podle něj splnil to, co měl. Boss zároveň však opět připomněl, že 34letý pilot nemá od Red Bullu žádné konkrétní cíle, které by mu zaručily místo v týmu i pro sezonu 2025.

„Neexistují žádná kritéria. Místo si musí zasloužit, ale dny, jako byl tento (v Bahrajnu, pozn. red.) jsou přesně to, co musí splnit,“ prohlásil Horner.