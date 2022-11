Pérez: Po tom všem, co jsem pro něj udělal...

Sergio Pérez pustil Verstappena před sebe. K navrácení pozice ale už nedošlo.

Sergio Pérez se trápil na opotřebovaných středních pneumatikách. Pustil Verstappena před sebe. Ten mu sice poodjel, ale nedokázal nikoho předjet. Pérezovi měl pozici vrátit, ale to se ani přes opakovanou žádost týmu nestalo.

Verstappen řekl, že k tomu měl důvody, které již dříve týmu uvedl. V Abú Dhabí ale podle týmu i vlastních slov Pérezovi pomůže, pokud bude mít možnost.

Pérez bojuje s Leclercem o druhé místo v šampionátu. Aktuálně jsou na tom bodově stejně – v Abú Dhabí tak teoreticky rozhodne lepší umístění (pokud do hry nevstoupí bod za nejrychlejší kolo závodu). V případě, že bodová shoda zůstane, bude brát druhé místo Leclerc. Monačan má vyšší počet prvních míst (3 versus 2 vítězství).

„Nemám tušení, jaké jsou jeho důvody,“ řekl Pérez pro Sky Sports. „Možná byste se na to měli zeptat jeho. Já k tomu opravdu nemám co říct.“

„Po tom všem, co jsem pro něj udělal, je to trochu zklamání, abych byl upřímný. Nemám tušení. Jsem opravdu překvapený.“

Na internetu se už objevila trochu divočejší spekulace. Podle ní jde o „pomstu“ za kvalifikaci v Monaku. Pérez se tam roztočil před tunelem, čímž třetí část kvalifikace předčasně ukončil. Mimochodem... podobná teorie může být velmi nebezpečná. Pérez by v takovém případě způsobil záměrně nehodu – do jeho vozu boural Sainz.

„To, co právě řekl Tom Coronel na ViaPlay, je správné,“ napsal na Twitteru novinář z De Telegraaf Erik Van Haren. „Pérez úmyslně havaroval v kvalifikaci v Monaku a později to Helmutu Markovi a Christianu Hornerovi přiznal. Max Verstappen mu to nezapomněl.“

Pérez vloni sehrál důležitou roli ve Verstappenově cestě za prvním titulem. Souboj o něj byl velmi těsný a rozhodl se až v posledním kole posledního závodu.

Pérez v Abú Dhabí bránil pozici před Hamiltonem, kterého značně zdržel. Vysloužil si tím přezdívku „mexický ministr obrany“ a Verstappen ho označil za „legendu“.

Verstappenovi ale pomohl minimálně nepřímo vícekrát – například v Brazílii a v Silverstonu vzal Hamiltonovi bod za nejrychlejší kolo závodu. Několikrát také obral Hamiltona o body v závodě, kdy se dostal před něj.