Pérez: Po pátku jsme od základu změnili vůz

Stejně jako řada dalších týmů se i Racing Point během pátečních tréninků na pro ně novém okruhu Algarve potýkal s hledáním správného nastavení. Jezdcům znepříjemňuje situaci také nový asfaltový povrch okruhu a nejtvrdší pneumatiky, které Pirelli na jih Portugalska přivezlo.

Racing Pointu se ale vyplatily velké změny, které tým provedl po pátečních trénincích. V kvalifikaci díky tomu Pérez obsadil páté místo.

„V těchto obtížných podmínkách to dnes bylo náročné. Tým předvedl dobrý výkon. Včera jsme byli ztraceni, od základu jsme změnili vůz, přípravu pneumatik, všechno. Myslím, že jsme odvedli velmi dobrou práci. Pro start závodu je to dobrá pozice,“ řekl Pérez.

„Myslím, že za Mercedesem a Red Bullem jsme všichni pohromadě. Jak jsme viděli na Nürburgringu, musíme tam být a zítra naplno využít naši výkonnost a mít dobrou strategii. Myslím, že to bude závod, kde jezdci příliš brzy budou mít až přehřáté pneumatiky a budou muset zajet do boxů, protože očekávám, že spousta z nich byla při přípravě pneumatik agresivní.“

Po kvalifikaci dostal Pérez napomenutí od sportovních komisařů za zdržení Pierra Gaslyho.

Stroll bojoval s vyvážením vozu

Po víkendu na Nürburgringu, který musel kvůli zdravotním potížím vynechat, a prodělaném onemocnění covid-19 se dnes na závodní trať vrátil Lance Stroll. Kanaďan v kvalifikaci obsadil dvanácté místo.

„Měl jsem už i lepší soboty, byla to náročná kvalifikace. Potýkal jsem se s vyvážením vozu. Třeba v Q1 jsem dokázal z vozu dostat dobré kolo, což mi dalo dobrý základ pro další práci. V Q2 měl ale vůz tendenci ustřelovat a vyvážení bylo horší. Také podmínky se měnily, což podle mě bylo vinou povrchu trati a větrem,“ řekl Stroll.

„Už je to také nějaký čas, co jsem byl v autě poté, co jsem minulý víkend chyběl, takže se stále dostávám zpět do tempa.“