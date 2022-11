Pérez označuje GP Las Vegas za největší událost příštího roku na světě

Velká cena Las Vegas formule 1 bude největší událostí na světě v příštím roce, myslí si pilot Red Bullu Sergio Pérez.

Po více než čtyřiceti letech se F1 vrací do Las Vegas. Trať povede po slavných ulicích nevadského města, které je známé velkým množstvím kasin.

F1 nadále expanduje ve Spojených státech. Po letošní premiéře závodu v Miami se jezdci příští rok vydají do USA třikrát. Kromě Miami a Las Vegas má své místo v kalendáři i texaský Austin.

Ačkoliv v Las Vegas se bude závodit až za rok, F1 již uspořádala uvítací akci, které se zúčastnili Pérez a jezdci Mercedesu Lewis Hamilton a George Russell.

A všichni tři se shodují. Podle Hamiltona by mohl být závod v Las Vegas „nejlepším závodem F1 všem dob“. Pérez je v očekáváních ještě odvážnější.

„Je skvělé vidět, jak moc se na to fanoušci těší. V kasinech to nešlo tak dobře, takže to nejsou moc pěkné vzpomínky! Ale kromě toho bylo všechno opravdu skvělé,“ řekl Pérez.

„Ve Vegas jsem byl už mnohokrát předtím, takže to byla velmi krátká návštěva, kterou jsem si užil.

„Těším se na to. Myslím, že to bude největší událost příštího roku na celém světě.“

Velká cena Las Vegas se pojede netradičně v sobotu večer 18. listopadu 2023. Vzhledem k časovému posunu bude start v neděli v 7:00 SEČ.