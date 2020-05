Pérez odhaduje, že Vettel ve F1 skončí

Odejde Sebastian Vettel z formule 1, nebo přestoupí do jiného týmu? Podle Sergia Péreze je pravděpodobnější první možnost.

„Možná si během této přestávky uvědomil mnoho věcí a pomohlo mu to přemýšlet,“ řekl Pérez pro Autosport.

„Bude záležet na tom, jak moc to chce. Jednou z jeho dalších možností je McLaren, ale pochybuji o tom.“

„Pravděpodobně to může být jeho poslední rok ve F1. Vidím ho spíše na odchodu z F1 než do jiného týmu, ale nevíme. Říkám to spíše jako fanoušek. Nevím přesně, co se mu honí hlavou.“

Favoritem na sedačku u Ferrari je Carlos Sainz. Podle Péreze si Sainz sedačku u Ferrari zaslouží a to i v kontextu jeho loňské sezóny.

„Carlos měl v McLarenu skvělou sezónu. Ve F1 jsou momenty a příležitosti důležité. Má vysoké šance na přestup do Ferrari a zaslouží si to. Myslím, že je skvělý profesionál, vynikající jezdec, velmi pracovitý. Dobře rozumí závodům a umí co nejlépe využít svých příležitostí. Je také mladý, má před sebou všechno a má jedinečnou příležitost.“

Foto: Getty Images / Lars Baron