Pérez oceňuje Markovu upřímnost, když se mu nedaří

Jako na houpačce je první Pérezova sezóna u týmu z Milton Keynes. První polovinu sezóny ozdobil vítězstvím ve Velké ceně Ázerbájdžánu na městské trati v Baku, kromě toho se na stupně vítězů dostal ještě ve Francii. Naopak v Imole a na Silverstonu nebodoval a v posledním závodě v Maďarsku doplatil na hromadnou nehodu v první zatáčce. V průběžném pořadí mu patří páté místo.

Když byl pro Motorsport.com dotázán, zda byl někdy Marko vůči Pérezovi tvrdý kvůli jeho výkonům, Mexičan odpověděl: „Když musel, tak ano. Když mám špatný závod, zkrátka mi to řekne. Vždy vám řekne přesně to, co si myslí,“ řekl Pérez.

„Myslím, že je to něco dobrého pro někoho s mými zkušenostmi a mou kariérou ve formuli 1, kterou jsem měl. Je dobré mít někoho, kdo vám přímo řekne, co si myslí a jak na tom jste.“

Pérezovi se také líbí přístup vedení Red Bullu, které jej v průběhu sezóny velmi podporuje.

„Víkend co víkend mají samozřejmě všechny informace a data. Vědí přesně, jaké jsou jezdecké časy na kolo. Líbí se mi, že se u Red Bullu nedrží zpátky. Přede mnou i před novináři jsou otevření, což je dobře.

„Nejdůležitější ale je, že já každý víkend odjíždím domů šťastný a spokojený. To je pro mě to nejdůležitější. Jsem jezdec hladový po úspěchu a musím se sebou žít.“

Pérez si podle svých slov dokázal vybudovat také dobrý vztah se svým novým týmovým kolegou Maxem Verstappenem. Podle něj je ale obtížné se od Verstappena něco naučit, jelikož oba piloti mají velmi odlišný jezdecký styl.

„Mám s ním velmi dobrý vztah na trati i mimo ni, můžeme se pravidelně podělit o své názory. Evidentně nemá v autě takové problémy, o kterých mluvím, takže v tomto ohledu je to náročné. Důležité ale je, že spolu posouváme tým vpřed,“ dodává Pérez.