Pérez očekává, že Red Bull bude v Austinu silný. Verstappen je opatrnější

Pérez se v Turecku dostal po delší době na stupně vítězů. Verstappen se vrátil do čela šampionátu, ale Mercedes získal opět více bodů do Poháru konstruktérů. Co přinesou následující závody?

„Momentálně se cítím skvěle, nemohu se dočkat, až znovu usednu do auta, a na víkend se nesmírně těším,“ řekl Pérez.

„Mercedes byl v posledních čtyřech nebo pěti závodech velmi silný a my jsme se mu nedokázali vyrovnat v rychlosti, ale věřím, že Austin a Mexiko pro nás budou dobré tratě a uvidíte, že budeme podávat silnější výkony.“

„Je to pro nás důležitý závod a já jsem opravdu nažhavený, stejně jako celý tým. Doufejme, že v Austinu budu opět na stupních vítězů.“

Max Verstappen, který na okruhu COTA ještě nevyhrál, drží svá očekávání na uzdě a trvá na tom, že konkurenceschopný vůz v Austinu nebude nic platný bez bezchybného průběhu víkendu.

„Nevěřím na výkyvy v tempu, vždy musíme vypilovat každý aspekt víkendu, abychom optimalizovali náš výkon, připravit se co nejlépe, a pokud to uděláme, nemůžeme do toho dát jako tým nic navíc,“ řekl Nizozemec.

„Máme velmi konkurenceschopné auto, ale musíte ho porovnávat s Mercedesem, a to je v každém závodě této sezóny vždy velký otazníík.“

„Doufejme, že se nám s nimi tento víkend podaří bojovat a udržet si vedení v šampionátu.“

„Každý týden jsou před námi nové výzvy, které musíme překonat, a tento nebude jiný. V závodě se může stát spousta věcí, takže se budeme soustředit na sebe a na nikoho jiného.“