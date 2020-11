Pérez nevylučuje, že si vezme rok volna

Sergio Pérez byl spojován s Haasem. Do týmu by mohl přinést zkušenosti a peníze. Aktuálně to ale vypadá spíše na sestavu Mazepin, Schumacher.

Následně byl rodák z Guadalajary spojován s Williamsem, ale ten už podruhé potvrdil současné jezdce.

Aktuální situace Péreze se dá označit jako „mezi nebem a peklem“. Pérez by mohl přestoupit k Red Bullu, kde by bojoval o vítězství v závodech. Může ale také skončit mimo formuli 1.

Zatímco jezdci Haasu pokukují po americké IndyCar, Pérez zatím plán B nemá.

„Musíme počkat a uvidíme, sezóna se blíží ke konci,“ řekl Perez v Istanbulu.

„Jak jsem již řekl, dokud týmy neoznámí své jezdce, je vše možné. Každý tým, který neohlásil svou sestavu, je možnost. Uvidíme.“

„Nejsme moc daleko od konce sezóny, takže určitě musím znát své plány. Potřebuji vědět, co se stane na mé straně, abych mohl všechno naplánovat. Děje se to teď příliš pozdě, jsme už blízko prosince. V tomto ohledu k tomu není moc co dodat.“

„Nyní se všechno odehrává pozdě. Vypadá to, že to, zda budu pokračovat ve formuli 1, nebo ne, se dozvím v docela pozdní fázi roku.“

„Myslím, že volno je možnost. Ale uvidíme, co se stane v příštích několika týdnech.“

Na otázku Autosportu, jak daleko byla jednání s Williamsem, Pérez odpověděl: „Vždy jsem svá jednání udržoval v tajnosti. Myslím, že by to tak mělo vždy být. Nic se nestalo, takže nemá smysl o tom diskutovat. Proběhly nějaké rozhovory, ale nic víc.“