Pérez neví, jak by reagoval na týmové příkazy v případě vedení v domácím závodě

Red Bull si v Mexiku věří. Helmut Marko dokonce pro Auto Motor und Sport řekl, že věří v double. Trať by měla Red Bullu sedět.

Co se však stane, pokud by závod vedl Pérez? Rozdíl mezi prvním a druhým místem je sedm bodů a ty jsou pro Verstappena klíčové.

„Myslím, že by to byl z mé strany velký problém,“ řekl Pérez na tiskové konferenci. „Ale vždy záleží na situaci, protože většina rozhodnutí se obvykle dělá během závodu, v zápalu boje. Myslím, že záleží na okolnostech, uvidíme. Ale jsem si jistý, že celý tým, Red Bull, všichni chtějí, abych tento víkend vyhrál.“

„Všichni jsou nadšení. Všichni v mém týmu, diváci. Je to pro nás velmi speciální místo. Je to velmi intenzivní souboj. Uvidíme, jak se závod povede. Jsem si však jistý, že jestli všichni v týmu chtějí, abych nějaký závod vyhrál, tak je to právě tento. Jsem si tedy jistý, že mám od všech v týmu plnou podporu.“

„Pravděpodobně uvidíme, jak na tom budeme v sobotu a jestli má cenu vést takový rozhovor. Ale není žádná záruka, že budeme v takové pozici. Myslím, že to bude velký problém, který budeme mít jako tým, ale v tuto chvíli jsme o ničem nejednali.“

Daniel Ricciardo, který byl na tiskové konferenci vedle mexického pilota, prohlásil, že by nebyl ochoten vzdát se domácího vítězství kvůli svému týmovému kolegovi.

„V tuto chvíli je moje odpověď ne, neudělal bych to,“ řekl Ricciardo. „Pokud by šlo o poslední závod sezony a tato výměna pozic by rozhodovala o titulu, pak by to bylo možná složitější rozhodování. Ale domácí vítězství, to je věc, o které sníte jako dítě. A pokud jste si ho očividně zasloužili na trati, pak mám pocit, že by mělo být vaše.“