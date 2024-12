Pérez neodešel z Red Bullu zcela, prozradil Horner

„Ne, je to trochu jinak,“ řekl Horner pro Talksport. „Sergio je u nás čtyři roky a první tři roky hrál v týmu a v prvním mistrovství světa jezdců obrovskou roli.“

„Stačí si vzpomenout na Abú Dhabí 2021 a na to, jakou roli tehdy pro tým sehrál. V letech 2022 a 2023 pomohl vyhrát Pohár konstruktérů, vloni byl druhý v šampionátu jezdců.“

„Letos měl prostě opravdu těžký rok a minulý týden jsme si sedli – samozřejmě jsme o tom trochu mluvili už předtím – a rozhodli jsme se, že je pro obě strany správné, aby se stáhl, aby vystoupil z auta, věnoval trochu času své rodině a vyřešil, co chce dělat.“

„Stále bude s týmem spolupracovat,“ prozradil Horner. „Během příštího roku s námi absolvuje několik předváděcích jízd.“

„Ale bylo to pro něj správné, protože ani pro něj to nebylo příjemné, dostávat se každý víkend pod takový dohled, tlak a očekávání.“

Red Bull přitom letos s Pérezem prodloužil smlouvu o další dva roky. „Podepsal novou smlouvu, ale samozřejmě v těch smlouvách jsou klauzule. Nebudu zabíhat do detailů smlouvy, ale nevyhnutelně tam jsou ustanovení, jsou tam závazky mezi týmem a jezdci.“

„Sedli jsme si a probrali jsme to. Je to o vztazích a my jsme se Sergiem měli vždy skvělý vztah.“