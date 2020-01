Pérez nechce ve F1 zůstat, pokud nebude mít šanci na lepší výsledky

Mexičan letos vstoupí do své desáté sezóny ve formuli 1, když o další tři roky prodloužil smlouvu s týmem Racing Point. U týmu ze Silverstonu, který se dříve jmenoval Force India, působí od sezóny 2014 a bude za něj závodit do konce roku 2022.

29letý Pérez vidí v nových pravidlech pro sezónu 2021 pro Racing Point příležitost udělat velký posun v pořadí. Pro Motorsport nyní připustil, že pokud bude i na konci současné smlouvy bojovat ve středu pole, jeho další pokračování ve F1 je nepravděpodobné.

„Naději mi dává změna pravidel a to, že vím, co se děje s týmem. Musím být realista, nemohu být s Mercedesem nebo Ferrari. Tohle je skvělé místo, spousta jezdců by tu chtěla být, obzvlášť proto, co se děje v zákulisí. Je to dobrá příležitost,“ řekl Pérez.

„Tento rok to ale bude moje desátá sezóna ve formuli 1. Pokud věci půjdou stejně, nemyslím si, že budu svou kariéru prodlužovat dále než do roku 2022. Tři roky ve formuli 1 uplynou velice rychle. Jsem velmi optimistický a jsem připraven bojovat o vítězství.“

Pérez, který v kariéře získal osm umístění na stupních vítězů, také věří, že by mu Racing Point nestál v cestě, pokud by jej oslovil některý z předních týmů.

„Jsem v tomto týmu tak dlouho, že je to skutečně moje druhá rodina. Myslím, že nikdo nebude šťastnější, když se mi naskytne příležitost u top týmu. Oni mi tu příležitost určitě dají. Když se tak ale nestane, tak je to skvělé místo. Tak proč se neupsat dobré, dlouhodobé budoucnosti. Jsem si jistý, že tu budu velice úspěšný.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson