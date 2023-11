Pérez nečekal, že jej Leclerc v posledním kole připraví o druhé místo

Sergio Pérez přiznal, že jej Charles Leclerc překvapil svým útokem v posledním kole Velké ceny Las Vegas formule 1, kterým jej připravil o druhé místo a Red Bull o dvojité vítězství. Přesto má Pérez důvod k radosti, zajistil si titul vicemistra.

Mexičan dojel třetí za svým týmovým kolegou Maxem Verstappenem a Leclercem, který na něj zaútočil po rovince Strip čtyři zatáčky před cílem premiérového nočního závodu na městské trati.

A ačkoliv ještě 15 kol před cílem byl ve vedení, je třetí místo pro Péreze úspěchem poté, co do závodu startoval až z jedenáctého místa. V prvním kole si navíc poškodil přední křídlo po kontaktu s Valtterim Bottasem a musel k mechanikům.

„Začalo to opravdu složitě se spoustou poškození. Zlomili jsme si přední křídlo, takže jsme se v podstatě propadli až na konec pole. Postupně jsme pak předjížděli jednoho soupeře za druhým a šlo to dobře. V prvním stintu jsme měli opravdu dobrou rychlost, takže jsme se vrátili do závodu. Safety car nás pak dostal dopředu.“

Pérez druhého safety caru využil k zastávce v boxech. Do vedení se vrátil Leclerc a Pérez se propadl na druhé místo. Dvojice spolu bojovala ve zbytku závodu, jen se před oba dostal pozdější vítěz Verstappen.

„Předjel jsem Charlese, ale nemohl jsem mu ujet. Měl jsem velká křídla, takže moje rychlost na rovinkách byla trochu slabší a nemohl jsem mu ujet. Pak přišel Max a oba nás předjel.“

Leclerc nakonec osm kol před cílem chyboval a probrzdil ve 12. zatáčce. Pérez se dostal na druhé místo, o které jej ale Leclerc připravil v posledním kole.

„Charles tam jel rovně. Bylo to tam náročné, párkrát jsme tam zažili náraz větru. Párkrát jsem tam probrzdil, ale naštěstí jsem se udržel na trati. Na konci jsem Charlese nečekal. Byl 0,7 sekundy za mnou, pak se tam ale v brzdné zóně objevil. Dobrá práce jeho a Maxe.“

Přinesla premiérová Velká cena Las Vegas podle Péreze zajímavé závodění? „Myslím, že ano. Bylo to dobré pro závodění, nebylo snadné zkrátka ujet jezdcům za vámi. Je to trochu jako Baku. Být vedoucím autem je trochu složitější, takže myslím, že nabídla (zajímavý závod).“

Třetím místem v Las Vegas si nicméně Pérez zajistil konečné druhé místo v letošním šampionátu.

Red Bull, která má už několik závodů jistý titul v Poháru konstruktérů, navíc 20. vítězstvím v sezóně vytvořil nový rekord v počtu triumfů jednoho týmu v jednom ročníku. Jeho jezdci Max Verstappen a Sergio Pérez obsadí první dvě místa v konečném pořadí mistrovství světa.