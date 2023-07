Pérez na rok 2025 nemyslí. Verstappenovi by Ricciardo jako týmový kolega nevadil

Mohl by se Daniel Ricciardo v budoucnu vrátit zpět do Red Bullu jako závodní jezdec? Verstappenovi by to nevadilo.

Daniel Ricciardo se letos vrátil do Red Bullu jako třetí jezdec. Po úspěšném testu v Silverstonu se od Maďarska přesune do AlphaTauri, kde bude závodit vedle Júkiho Cunody.

Ricciardo se netají tím, že by se rád vrátil do Red Bullu. Podobně to vnímá také Christian Horner, který ale upozornil, že Pérez má smlouvu pro příští rok a jezdecká sestava Red Bullu se nezmění. Volné místo by mohlo být až v roce 2025.

Ricciardo a Verstappen byli týmovými kolegy od Verstappenova příchodu ve Španělsku 2016 do konce roku 2018. Ricciardo se poté přesunul k Renaultu a později k McLarenu. Sergio Pérez je nyní Verstappenův třetí týmový kolega.

Vlastně jsem nikdy nechtěl, aby odešel.

„Vlastně jsem nikdy nechtěl, aby odešel,“ smál se Verstappen při otázce na dnešní tiskové konferenci FIA na Hungaroringu. „Vycházíme spolu velmi dobře. Pokud se Danielovi bude dařit tam, kde je teď, tak samozřejmě bude možnost se vrátit zpátky nahoru, ne? Upřímně řečeno, je to všechno otevřené.“

„Už minulý týden jsem s Danielem dost mluvil. Viděl jsem, že je po jízdě v našem autě velmi nadšený. Je samozřejmě skvělé mít Daniela zpátky na startovním roštu a v rámci rodiny.“

„Na druhou stranu jsme s Nyckem dobří přátelé, takže je smutné ho vidět odcházet,“ řekl Verstappen o svém krajanovi.

„Ale bohužel i takhle tenhle svět funguje. Nemyslím si, že by mezi jezdci panovala nějaká zášť, tak to prostě chodí. Ale musíte jít dál. Existuje spousta dalších příležitostí. Závody nejsou jen formule 1. Vždyť je to jenom o tom, jak se dostat do cíle.“

„Když jste nováček, a nezáleží na tom, kolik vám je let, tak je podle mě docela obtížné se v současné generaci vozů prosadit. Navíc to auto asi není nejkonkurenceschopnější, což tomu také dvakrát nepřidá.“

De Vries v deseti závodech letošní sezóny nezískal žádný bod, zatímco Cunoda posbíral dva. Verstappen se domnívá, že tato statistika mu v setrvání u AlphaTauri rovněž nepomohla.

„Myslím, že někdy prostě potřebujete ty jeden nebo dva momenty, kdy zazáříte, kdy třeba získáte bod nebo dva body, a takové momenty se nestaly. Tým pak chtěl něco změnit. I to je součást formule 1 – někdy je prostě špatný čas nebo špatný okamžik, kdy jste tam a nevyjde vám to.“

„Lidé si někdy myslí, že když to nevyjde v F1, je všechno ztraceno. Ale tak to není. Existuje tolik skvělých kategorií, kde můžete udělat skvělou kariéru a pravděpodobně si užít i více zábavy, než na některých místech ve formuli 1. Vím, že má spoustu příležitostí. Mluvil jsem s ním minulý týden. Určitě se znovu prosadí ve skvělém týmu v některém skvělém šampionátu. Nemyslím, že je to konec světa, protože jak jsem řekl, i ve vytrvalostních závodech je tolik skvělých závodů, kterých se můžete zúčastnit.“

Pérez na možnost náhrady nemyslí

Na změny u Red Bullu byl dotazován také Sergio Pérez a to v souvislosti s možností, že by ho Ricciardo v roce 2025 nahradil.

„Ve F1 jsem už 13 let, takže nejsem člověk, který by myslel tak moc dopředu,“ řekl Pérez. „Byl jsem s inženýry, nemám ani čas diskutovat o tom, co se děje s Danielem. Myslím, že je to pro něj velká příležitost, a to je vše.“

„Soustředím se na Maďarsko a pak na Belgii a na rok 2025 moc nemyslím. To je tak vzdálený svět před námi, že je nesmysl myslet tak daleko.“