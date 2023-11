Pérez: Moje sezona se kompletně zvrátila díky třídennímu drilu na simulátoru po GP Kataru

Sergio Pérez letos prožívá zvláštní sezonu. I když má již nyní jisté, že skončí v šampionátu na druhém místě, což je jeho největší úspěch kariéry, nebyly vždy jeho výkony ideální.

Mexičan po nadějném vstupu do probíhajícího ročníku, kdy vyhrál dva z prvních čtyřech závodů, zabředl do krize, ze které se jen těžko dostával. Dokonce se v jednu chvíli zdálo, že s dominantním vozem od Red Bullu neudrží v šampionátu druhou pozici.

K tomu však nedošlo, když Pérez v posledních závodech odrazil útok Lewise Hamiltona a díky několika výsledkům v první čtyřce si post vicemistra zajistil ještě před finále v Abú Zabí.

Podle pilota Red Bullu došlo ke zvratu po říjnové GP Kataru, ve které Mexičan skončil desátý, tedy daleko za svým vítězným kolegou Maxem Verstappenem. Důležitou součástí řešení potíží bylo třídenní intenzivní ježdění na simulátoru v sídle Red Bullu v Milton Keynes.

„Po Kataru jsem byl opravdu dole. Vrátil jsem se tedy na týden do továrny a se všemi inženýry jsme velmi podrobně prošli spoustu věcí, abychom vyřešili slabiny, které jsme měli,“ vysvětlil Pérez, kterého cituje Autosport.

„Pravděpodobně jsme volili špatný přístup, když jsme se vše příliš snažili kompenzovat nastavením vozu. V té době jsem cítil, že to potřebuji. Víkend co víkend jsme však byli ztraceni, takže bylo prostě důležité ustoupit a podívat se na to opravdu detailně. A řekl bych, že od té doby se naše sezona úplně proměnila,“ uvedl 33letý závodník.

„Bylo to o tom, jak mohu lépe využít auto během víkendu, na různých okruzích. Společně se svými inženýry jsem udělal velký pokrok v tom, jak maximalizovat výkon vozu.

Inspirace u Verstappena

Pérez zároveň přiznal, že se při hledání rychlosti zabýval i tím, jak s letošním vozem Red Bullu s označením RB19 pracuje jeho kolega Verstappen.

„Určitě je spousta věcí, které se od něj můžete naučit. Tím, že se mu tak daří, tak je nejlepší referencí. Myslím tedy, že není na škodu podívat se na to, jak to dělá on a snažit se z toho poučit. Vždycky jsem měl velmi otevřený přístup a myslím, že je to něco, co dobře funguje,“ dodal Pérez.