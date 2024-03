Pérez měl podle Hornera poškozený vůz

Max Verstappen krátce po startu odstoupil kvůli problémům s brzdou. Sergio Pérez ho ale nedokázal „zastoupit“.

V kvalifikaci skončil třetí, ale za blokování Hülkenberga dostal penalizaci a startoval šestý. Na startu se propadl za Russella.

Postupně se sice dokázal dostat dopředu, ale v cíli z toho bylo jen páté místo a ztráta téměř minutu na vítězného Sainze.

Podle Christiana Hornera měl Pérez poškozený vůz.

„Pravděpodobně si to neuvědomuje, ale když předjížděl Fernanda, tak došlo k menšímu poškození a ztratil značnou část přítlaku od podlahy vozu,“ řekl Horner pro Sky Sports.

„Jakmile se vám to stane, zhorší se degradace pneumatik. Na konci stintů jsme prostě nebyli dobří, což je pro naše vozy neobvyklá vlastnost. Musíme to pochopit.“

„Musím dnes pogratulovat Carlosi Sainzovi poté, co prodělal operaci. To, co dnes předvedl on a jeho tým Ferrari, byl skvělý výkon.“