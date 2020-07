Pérez měl neprůkazný test na COVID-19. V karanténě čeká na výsledky druhého testu

Racing Point potvrdil, že Sergio Pérez měl neprůkazný test na COVID-19. Jezdec zůstává v izolaci a čeká na výsledky druhého testu.

Pokud by byl test pozitivní, Pérez by nemohl nastoupit do žádného ze dvou závodů v Silverstonu. Racing Point sdílí rezervní jezdce s Mercedesem, což by znamenalo šanci pro Esteba Gutiérreze a Stoffela Vandorna. Mexičan závodil ve F1 naposledy v roce 2016, Vandoorne v roce 2018. Bývalý jezdec McLarenu by byl asi vhodnější volbou, ale ve středu startuje do prvního ze šesti závodů formule E v Berlíně.

Formule 1 pravidelně testuje všechny osoby, které se pohybují v paddocku. Pozitivní byly dva testy v Maďarsku. F1 neprozradila, o koho šlo, ale mělo jít o osoby, které nebyly v Rakousku.