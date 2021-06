Pérez málem závod nedokončil. Nakonec v Baku poprvé vyhrál v barvách Red Bullu

Po startu z šestého místa se Pérez ještě před zastávkami v boxech dostal na třetí pozici. Následně využil zaváhání mechaniků Mercedesu a, ačkoliv ani u Péreze mechanici Red Bullu neodvedli nejrychlejší práci, dostal se před Lewise Hamiltona na druhé místo.

Red Bull měl nakročeno k dvojitému vítězství, když v čele jedoucího Maxe Verstappena ze závodu čtyři kola před cílem vyřadil defekt pneumatiky a náraz do zdi.

Závod byl přerušen a na jezdce čekal dvoukolový sprint s pevným startem. Hamilton měl sice lepší odjezd, ale probrzdil do první zatáčky a Pérez se vrátil do vedení, které již nepustil. Po loňském závodu v Sachíru si tak připsal druhé vítězství v kariéře, poprvé přitom jako jezdec Red Bullu.

„Nejprve chci říct, že je mi velmi líto Maxe, protože jel ohromný závod a vítězství si skutečně zasloužil. Bylo by neuvěřitelné pro tým dosáhnout 1. a 2. místo. Nakonec je to ale i tak pro nás fantastický den. Byli jsme blízko odstoupení, naštěstí se nám ale podařilo dokončit závod. Až do cíle to ale bylo náročné,“ řekl Pérez, který neupřesnil, co přesně měl s vozem za problém.

Na pokyn závodního inženýra Pérez svůj vůz odstavil pár metrů za cílovou čárou a ani neobjel vítězné kolo do boxů.

„Měl jsem pomalý start (po přerušení závodu, pozn. redakce), on (Hamilton) byl vedle mě, ale já si řekl, že to nepromarním. Brzdil jsem co nejpozději, stejně jako on. Jemu to nevyšlo. Alespoň je to dobrý den pro tým. Je to obrovské posílení sebevědomí pro mě a pro tým,“ dodal Pérez.

Pérez se vítězstvím posunul na třetí místo v průběžném pořadí. Red Bull navýšil vedení v Poháru konstruktérů na 26 bodů.