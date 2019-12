Pérez kritizuje režii přenosů F1. Myslím, že nedělají nejlepší práci, říká

V posledním kole závěrečného závodu letošní sezóny, Velké ceny Abú Dhabí, Pérez předjel Landa Norrise, čímž pilota McLarenu porazil také v boji o konečné desáté místo v celkovém pořadí.

Norissův týmový kolega Carlos Sainz Jr. také v posledním kole celé sezóny získal rozhodující body předjížděcím manévrem, kterým dosáhl na konečné šesté místo v šampionátu. Ani jedno z těchto předjetí nemohli diváci vidět v přímém přenosu, jelikož kamera se věnovala poslednímu kolu vedoucího Lewise Hamiltona, který vítězstvím stvrdil šestý titul mistra světa.

„Podle mého názoru je hlavní problém v rozdílech mezi týmy. Když vidíte závodění ve středu pole se stejnými pneumatikami, stejnou aerodynamikou, stejnými blbostmi, o kterých mluvíme každý víkend. Je to úžasné, ano. Problém je, že to neukazují v TV. Myslím, že režie nedělá nejlepší práci. Závod ve středu pole je neuvěřitelný,“ říká Pérez.

„Je to skvělý sport, diváci by ale byli tak rádi, kdyby sledovali takové závody. Zapnou televizi a neví, kdo vyhraje závod. Zapnete kvalifikaci a nevíte, jaké bude pořadí nejlepších pěti týmů. Jako fanoušek bych to rád sledoval.“

Sainz Jr. již v září vyjádřil svou nespokojenost s malou pozorností věnovanou týmům ze středu pole. V závěru Velké ceny Singapuru byl přitom jedním ze čtyř pilotů, kteří bojovali o jedenácté místo.

V posledním kole závodu v Abú Dhabí pak bojoval s Danielem Ricciardem z Renaultu. „Doufám, že to brzy odvysílají. Pokud ne, samozřejmě jsem byl předtím zklamaný, nebudu o tom příliš mluvit, myslím ale, že všichni po celý víkend mluvili o tomto souboji ve středu pole o šesté místo a pak k tomu došlo až v posledním kole,“ říká Španěl.

„Bylo to v jedné z posledních zatáček a i tak to neukázali v televizi. Je to zvláštní, když každý mluví o těchto soubojích o šesté místo a nakonec to nikdo neodvysílá v televizi.“

Také šéf týmu Haas Günther Steiner souhlasí, že by měla být týmům ze středu pole věnována větší pozornost.

„Myslím, že by mělo být ukázáno trochu více, protože na čele se toho příliš mnoho neděje a divákovi musíte ukázat celý obrázek, v opačném případě totiž nepochopíte, proč je tohle vysíláno. Bylo by hezké, kdyby mohli ukázat více z naší perspektivy,“ řekl Steiner.

Foto: Getty Images / Mark Thompson