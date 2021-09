Pérez kritizuje kvalifikační sprint. Je to nudné pro jezdce, diváky a nic to nepřináší

Ve Velké Británii, tento víkend v italské Monze a ještě na konci sezóny v Brazílii formule 1 zkouší odlišný formát závodního víkendu.

V něm po pátečním hodinovém tréninku jezdce čeká kvalifikace, která rozhoduje o postavení na startovním roštu sobotního sprintového závodu. Ještě před ním se jede jeden volný trénink.

Sprintová kvalifikace se jede na 100 kilometrů, první tři jezdci v cíli dostanou 3, 2 a 1 bod a podle výsledků se poskládá startovní rošt nedělního závodu.

Sobotní sprint v Monze však příliš akce nenabídl, což zkritizoval Pérez, který byl jedním z několika jezdců, kteří během 18kolového závodu předjeli své soupeře.

„Nic se v tom neděje. Nevidím přínos sprintového závodu. Dokážu si představit, že je to nudné také pro fanoušky, nuda pro jezdce. Abych pravdu řekl, nic to nepřináší,“ řekl Pérez.

Formule 1 pro příští sezónu zvažuje změny formátu. Pérez si ale nemyslí, že to dělá závodní víkend atraktivnějším.

„Myslím, že tak, jak to je nyní, ten současný formát nic nepřináší. Je to samozřejmě děláno pro zlepšení show a uvidíme, jestli jsou s tím fanoušci spokojeni.“

F1 podle Péreze potřebuje delší závody, aby mohla nabídnout akci.

„Máme problém se současnými monoposty formule 1, abyste mohli skutečně předjet, potřebujete velkou deltu (rozdíl v čase na kolo) mezi vozy. Abyste toho dosáhli, musíte mít nějaké opotřebení pneumatik. Myslím, že zároveň vybrali špatné okruhy. Nevím ale, kde by bylo dobré to vyzkoušet. Problém je, že je to příliš krátké a vy nenarazíte na žádnou degradaci.“

Tím, jak obtížné bylo pro piloty ve sprintu v Monze předjíždět, byl překvapen také sportovní šéf formule 1 Ross Brawn.

„Jsme optimističtí, že tomu velmi pomohou vozy, které budou v příštím roce. Musím ale říct, že jsem byl překvapen, jak náročné bylo předjíždění i s DRS,“ přiznal Brawn.

„Tohle byl jeden ze závodů, který jsme vybrali, protože jsme si mysleli, že tu bude více příležitostí. Jak se ale závod vyvíjel, nezdálo se, že by tomu tak bylo. Příští rok tomu určitě pomohou nové vozy.“