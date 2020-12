Pérez jede v Sachíru se starším motorem a varuje před nezáživným závodem

Sergio Pérez získal v kvalifikaci 5. místo, Stroll odstartuje z 10. pozice.

„Používám zde starší motor poté, co jsem v předešlém závodě přišel o nový motor. Myslím, že jsme tím penalizováni,“ řekl Pérez.

„Bude to pro nás těžký závod. Tady je pro závodění a předjíždění zásadní rychlost na rovinkách. Ještě se na to musíme podívat. Doufám, že získáme nějaké dobré body a přivezeme motor domů.“

„Je to složité, je velmi obtížné vše poskládat v tak málo zatáčkách. Půl desetiny je jako dvě desetiny na jiných místech, takže jako jezdec pravděpodobně můžete udělat větší rozdíl, ale nemyslím si, že to bude dobré pro závodění. Doufám, že se mýlím, ale myslím si, že to bude vláček aut.“

„Myslím, že po první zastávce bude předjíždění těžké. Možná, že v tu chvíli bude existovat velká výhoda v pneumatikách, takže se to stane o něco jednodušší. Je tam stále spousta neznámých, ale v pátek nebylo snadné předjíždět.“

Stroll skončil až 10. Ve druhé části kvalifikace si poškodil podlahu, a tak podle svých slov ztratil pro závěrečnou část kvalifikace přítlak v zadní části vozu.